النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
دعم المحتاجين بطريقة حضارية ومبتكرة

كيف ساهمت "أيامي" في توفير الوظائف والحياة الكريمة للمطلقات والأرامل؟

لدعم "مزولة سيتي 4.. مذكرة تعاون تجمع "جمعية الزهايمر" و"الإعلام المرئي"

تنظّمه الجمعية وترعاه "سبق" إعلامياً.. يرسخ الرسالة التطوعية والتوعوية

علي القرني: وقّع عضو الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر، نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، مذكرة تعاون مشتركة؛ بهدف تعزيز أعمال الجمعية في المجتمع.

وتنص المذكرة على دعم الهيئة لـمشروع "مزولة سيتي 4" الذي تنظّمه الجمعية، ويعد إحدى مبادرات العمل التطوعي الرامية لترسيخ الرسالة التطوعية، والتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه، وترعاه إعلاميا صحيفة "سبق".

وتتضمن كذلك دعم الهيئة إعلامياً لبرامج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ومشاركة ممثليها في البرامج التطوعية التي تقيمها الجمعية.

وأكدت الأميرة مضاوي، أهمية هذا التعاون الذي يخدم الأهداف السامية للجمعية التي تستهدف تثقيف وتوعية شرائح المجتمع المختلفة بمرض الزهايمر، عبر جميع وسائل الإعلام، ومع الجهات الفاعلة في المجتمع وصناع القرار؛ وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى شركاء الجمعية الاستراتيجيين وكل الاتصالات الممكنة، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أنه ومواكبةً لخطة التحول الوطني 2020، وتوافقاً مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى 300 ألف متطوع بحلول 2020م؛ لذا فإن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الجهات، ومن ضمنها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ ليساهم هذا التعاون في تسليط الضوء بشكل أكبر على أعمال الجمعية الذي ينعكس إيجابياً في سبيل توسيع قاعدة المتطوعين في أنشطتها من جميع الفئات في المملكة وتعزيز المساهمات المجتمعية من أجل مساندة مرضى الزهايمر.

وقال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر: إن هذا التعاون ينطلق من المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المشاركة في تنمية المجتمع؛ من خلال تسخير إمكانياتها من أجل دعم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر الترويج لجهودها على المنصات الإعلامية المختلفة.

وأضاف الحيدر أن الهيئة ستسعى جاهدة إلى المساهمة في إيصال رسالة الجمعية إلى جميع أفراد المجتمع ونشر أهدافها الخيرية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الوعي بمرض الزهايمر، وتفعيل تغطية وسائل الإعلام للأنشطة والبرامج المتنوعة المرتبطة بأعمالها الخيرية والتطوعية على مدار العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لدعم "مزولة سيتي 4.. مذكرة تعاون تجمع "جمعية الزهايمر" و"الإعلام المرئي"
سبق

علي القرني: وقّع عضو الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر، نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، مذكرة تعاون مشتركة؛ بهدف تعزيز أعمال الجمعية في المجتمع.

وتنص المذكرة على دعم الهيئة لـمشروع "مزولة سيتي 4" الذي تنظّمه الجمعية، ويعد إحدى مبادرات العمل التطوعي الرامية لترسيخ الرسالة التطوعية، والتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه، وترعاه إعلاميا صحيفة "سبق".

وتتضمن كذلك دعم الهيئة إعلامياً لبرامج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ومشاركة ممثليها في البرامج التطوعية التي تقيمها الجمعية.

وأكدت الأميرة مضاوي، أهمية هذا التعاون الذي يخدم الأهداف السامية للجمعية التي تستهدف تثقيف وتوعية شرائح المجتمع المختلفة بمرض الزهايمر، عبر جميع وسائل الإعلام، ومع الجهات الفاعلة في المجتمع وصناع القرار؛ وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى شركاء الجمعية الاستراتيجيين وكل الاتصالات الممكنة، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أنه ومواكبةً لخطة التحول الوطني 2020، وتوافقاً مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى 300 ألف متطوع بحلول 2020م؛ لذا فإن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الجهات، ومن ضمنها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ ليساهم هذا التعاون في تسليط الضوء بشكل أكبر على أعمال الجمعية الذي ينعكس إيجابياً في سبيل توسيع قاعدة المتطوعين في أنشطتها من جميع الفئات في المملكة وتعزيز المساهمات المجتمعية من أجل مساندة مرضى الزهايمر.

وقال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر: إن هذا التعاون ينطلق من المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المشاركة في تنمية المجتمع؛ من خلال تسخير إمكانياتها من أجل دعم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر الترويج لجهودها على المنصات الإعلامية المختلفة.

وأضاف الحيدر أن الهيئة ستسعى جاهدة إلى المساهمة في إيصال رسالة الجمعية إلى جميع أفراد المجتمع ونشر أهدافها الخيرية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الوعي بمرض الزهايمر، وتفعيل تغطية وسائل الإعلام للأنشطة والبرامج المتنوعة المرتبطة بأعمالها الخيرية والتطوعية على مدار العام.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:59 PM

لدعم "مزولة سيتي 4.. مذكرة تعاون تجمع "جمعية الزهايمر" و"الإعلام المرئي"

تنظّمه الجمعية وترعاه "سبق" إعلامياً.. يرسخ الرسالة التطوعية والتوعوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
600

علي القرني: وقّع عضو الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر، نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، مذكرة تعاون مشتركة؛ بهدف تعزيز أعمال الجمعية في المجتمع.

وتنص المذكرة على دعم الهيئة لـمشروع "مزولة سيتي 4" الذي تنظّمه الجمعية، ويعد إحدى مبادرات العمل التطوعي الرامية لترسيخ الرسالة التطوعية، والتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه، وترعاه إعلاميا صحيفة "سبق".

وتتضمن كذلك دعم الهيئة إعلامياً لبرامج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ومشاركة ممثليها في البرامج التطوعية التي تقيمها الجمعية.

وأكدت الأميرة مضاوي، أهمية هذا التعاون الذي يخدم الأهداف السامية للجمعية التي تستهدف تثقيف وتوعية شرائح المجتمع المختلفة بمرض الزهايمر، عبر جميع وسائل الإعلام، ومع الجهات الفاعلة في المجتمع وصناع القرار؛ وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى شركاء الجمعية الاستراتيجيين وكل الاتصالات الممكنة، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أنه ومواكبةً لخطة التحول الوطني 2020، وتوافقاً مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى 300 ألف متطوع بحلول 2020م؛ لذا فإن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الجهات، ومن ضمنها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ ليساهم هذا التعاون في تسليط الضوء بشكل أكبر على أعمال الجمعية الذي ينعكس إيجابياً في سبيل توسيع قاعدة المتطوعين في أنشطتها من جميع الفئات في المملكة وتعزيز المساهمات المجتمعية من أجل مساندة مرضى الزهايمر.

وقال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر: إن هذا التعاون ينطلق من المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المشاركة في تنمية المجتمع؛ من خلال تسخير إمكانياتها من أجل دعم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر الترويج لجهودها على المنصات الإعلامية المختلفة.

وأضاف الحيدر أن الهيئة ستسعى جاهدة إلى المساهمة في إيصال رسالة الجمعية إلى جميع أفراد المجتمع ونشر أهدافها الخيرية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الوعي بمرض الزهايمر، وتفعيل تغطية وسائل الإعلام للأنشطة والبرامج المتنوعة المرتبطة بأعمالها الخيرية والتطوعية على مدار العام.

شارك برأيك
52
292

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,867
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,561
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,098
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,809

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

فرص عمل للشباب السعودي

فرص عمل للشباب السعودي

خالد الشبانة
الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

الوافد يختطف الوظيفة من السعودي

جمعان الكرت
تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

تحذيرات للطلبة المبتعثين..!!

خالد الحقباني
مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

مشاريع فول وتميس لمؤسسة التقاعد

حواء القرني
لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب
#ولي_العهد عن العلاج بـ"الصدمة" : كان ضرورياً .. وهكذا نضع حداً للنهب

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة