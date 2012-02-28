لدعم "مزولة سيتي 4.. مذكرة تعاون تجمع "جمعية الزهايمر" و"الإعلام المرئي"

تنظّمه الجمعية وترعاه "سبق" إعلامياً.. يرسخ الرسالة التطوعية والتوعوية

علي القرني: وقّع عضو الجمعية السعودية لمرضى الزهايمر، نيابة عن نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيسة اللجنة التنفيذية الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، مع رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر، مذكرة تعاون مشتركة؛ بهدف تعزيز أعمال الجمعية في المجتمع.

وتنص المذكرة على دعم الهيئة لـمشروع "مزولة سيتي 4" الذي تنظّمه الجمعية، ويعد إحدى مبادرات العمل التطوعي الرامية لترسيخ الرسالة التطوعية، والتوعية بمرض الزهايمر وأعراضه، وترعاه إعلاميا صحيفة "سبق".

وتتضمن كذلك دعم الهيئة إعلامياً لبرامج الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، ومشاركة ممثليها في البرامج التطوعية التي تقيمها الجمعية.

وأكدت الأميرة مضاوي، أهمية هذا التعاون الذي يخدم الأهداف السامية للجمعية التي تستهدف تثقيف وتوعية شرائح المجتمع المختلفة بمرض الزهايمر، عبر جميع وسائل الإعلام، ومع الجهات الفاعلة في المجتمع وصناع القرار؛ وعلى رأسهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، بالإضافة إلى شركاء الجمعية الاستراتيجيين وكل الاتصالات الممكنة، وتقديم الدعم والمساندة للمرضى، وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية.

وأضافت نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، أنه ومواكبةً لخطة التحول الوطني 2020، وتوافقاً مع رؤية 2030 التي تسعى لرفع عدد المتطوعين في القطاع غير الربحي إلى 300 ألف متطوع بحلول 2020م؛ لذا فإن الجمعية تسعى للتعاون مع عدد من الجهات، ومن ضمنها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؛ ليساهم هذا التعاون في تسليط الضوء بشكل أكبر على أعمال الجمعية الذي ينعكس إيجابياً في سبيل توسيع قاعدة المتطوعين في أنشطتها من جميع الفئات في المملكة وتعزيز المساهمات المجتمعية من أجل مساندة مرضى الزهايمر.

وقال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع المكلف رضا بن محمد الحيدر: إن هذا التعاون ينطلق من المسؤولية الاجتماعية؛ حيث تحرص الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المشاركة في تنمية المجتمع؛ من خلال تسخير إمكانياتها من أجل دعم الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر عبر الترويج لجهودها على المنصات الإعلامية المختلفة.

وأضاف الحيدر أن الهيئة ستسعى جاهدة إلى المساهمة في إيصال رسالة الجمعية إلى جميع أفراد المجتمع ونشر أهدافها الخيرية؛ من أجل الارتقاء بمستوى الوعي بمرض الزهايمر، وتفعيل تغطية وسائل الإعلام للأنشطة والبرامج المتنوعة المرتبطة بأعمالها الخيرية والتطوعية على مدار العام.