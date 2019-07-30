الرئيس الموريتاني يقلّد "المطيري" وسام كوماندور الوطني

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين

قلّد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن المطيري؛ وسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني، وذلك خلال استقباله له أمس في القصر الرئاسي في نواكشوط.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وموريتانيا، وأوجه التعاون بينهما برعاية قيادتَي البلدين.

وأُقيمت مراسم تقليد الوسام بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ ومدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد ولد باهيه؛ وأدميرال محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطفى؛ قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، ومحمد سالم ولد مرزوق؛ مستشار برئاسة الجمهورية.

وأعرب السفير هزاع المطيري؛ في تصريح صحفي عقب الاستقبال عن اعتزازه بهذا الوسام، مؤكداً أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الموريتانية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة شملت جميع المجالات، وهناك إرادة لدى الجانبين في الاستمرار في تطويرها وتعزيزها.

ونوّه بما قدّمه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لموريتانيا خلال السنوات الماضية من إنجازات كثيرة وكبيرة شملت جميع المجالات.