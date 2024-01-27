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متأثرة بمنخفض جوي قطبي المنشأ.. الثلوج تغطي الأردن وفلسطين

تعطيل للمصالح الحكومية والمدارس والجامعات وإغلاق بعض الطرق

بعد تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ؛ شهدت فلسطين والأردن هطولات ثلجية؛ فيما كست الثلوج في فلسطين قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 متر، وغطت القدس ومعظم المدن الفلسطينية بعد اشتداد حدة المنخفض الجوي فجر الخميس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية والمدارس والجامعات.

وفي سياق موازٍ -وفق "سكاي نيوز عربية"- اكتست العاصمة الأردنية عمان وغيرها من المدن في الأردن بالثلوج، وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة.

وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات.

وتعمل غرف الطوارئ التي شكّلتها الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة على مدار الساعة لاستمرار الأعمال في المرافق الحيوية.

وأغلقت الجهات المختصة عددًا من الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج، وأكدت الحكومة توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بكميات كافية.

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متأثرة بمنخفض جوي قطبي المنشأ.. الثلوج تغطي الأردن وفلسطين
سبق

بعد تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ؛ شهدت فلسطين والأردن هطولات ثلجية؛ فيما كست الثلوج في فلسطين قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 متر، وغطت القدس ومعظم المدن الفلسطينية بعد اشتداد حدة المنخفض الجوي فجر الخميس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية والمدارس والجامعات.

وفي سياق موازٍ -وفق "سكاي نيوز عربية"- اكتست العاصمة الأردنية عمان وغيرها من المدن في الأردن بالثلوج، وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة.

وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات.

وتعمل غرف الطوارئ التي شكّلتها الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة على مدار الساعة لاستمرار الأعمال في المرافق الحيوية.

وأغلقت الجهات المختصة عددًا من الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج، وأكدت الحكومة توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بكميات كافية.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
11:42 AM

متأثرة بمنخفض جوي قطبي المنشأ.. الثلوج تغطي الأردن وفلسطين

تعطيل للمصالح الحكومية والمدارس والجامعات وإغلاق بعض الطرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد تأثرها بمنخفض جوي قطبي المنشأ؛ شهدت فلسطين والأردن هطولات ثلجية؛ فيما كست الثلوج في فلسطين قمم الجبال والمناطق التي يزيد ارتفاعها على 600 متر، وغطت القدس ومعظم المدن الفلسطينية بعد اشتداد حدة المنخفض الجوي فجر الخميس.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية والمدارس والجامعات.

وفي سياق موازٍ -وفق "سكاي نيوز عربية"- اكتست العاصمة الأردنية عمان وغيرها من المدن في الأردن بالثلوج، وأدى تراكم الثلوج إلى إغلاق الطرق وتعطيل الحياة العامة.

وترافقت التساقطات الثلجية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المختصة من خطر الانزلاقات.

وتعمل غرف الطوارئ التي شكّلتها الحكومة الأردنية والأجهزة المختلفة على مدار الساعة لاستمرار الأعمال في المرافق الحيوية.

وأغلقت الجهات المختصة عددًا من الطرق الرئيسية بسبب تراكم الثلوج، وأكدت الحكومة توفر المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بكميات كافية.

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