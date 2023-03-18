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استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة كورونا.. ودمرناها بهذه الممارسات

أكد أن المحافظة على الجسم بالتغذية الصحية هو أفضل وقاية من الأمراض

قال محمد المتعب استشاري في علم الطب البشري، إن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد وبالتالي المحافظة على صحة هذا الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول والسكر والأكل المهدرج وغيرها من مضرات الصحة هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض والتي تأتي في مقدمتها فيروس كورونا المنتشر حالياً.

وفي التفاصيل، أوضح "المتعب"، عبر تدوينة له في تويتر قائلاً: خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد فلا بد من الاهتمام بها لأنها الأصل، لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة.

استشاري في علم الطب البشري محمد المتعب مناعة جسم الإنسان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة كورونا.. ودمرناها بهذه الممارسات
سبق

قال محمد المتعب استشاري في علم الطب البشري، إن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد وبالتالي المحافظة على صحة هذا الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول والسكر والأكل المهدرج وغيرها من مضرات الصحة هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض والتي تأتي في مقدمتها فيروس كورونا المنتشر حالياً.

وفي التفاصيل، أوضح "المتعب"، عبر تدوينة له في تويتر قائلاً: خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد فلا بد من الاهتمام بها لأنها الأصل، لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:19 AM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
12:46 AM

استشاري: مناعة الجسم أقوى مضاد لمواجهة كورونا.. ودمرناها بهذه الممارسات

أكد أن المحافظة على الجسم بالتغذية الصحية هو أفضل وقاية من الأمراض

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
3
9,097

قال محمد المتعب استشاري في علم الطب البشري، إن مناعة جسم الإنسان أقوى من أي مصل أو مضاد وبالتالي المحافظة على صحة هذا الجسم وتغذيته بالأكل والمشروب الصحي البعيد عن الزيوت المشبعة بالكولسترول والسكر والأكل المهدرج وغيرها من مضرات الصحة هو أفضل وقاية في مقاومة الأمراض والتي تأتي في مقدمتها فيروس كورونا المنتشر حالياً.

وفي التفاصيل، أوضح "المتعب"، عبر تدوينة له في تويتر قائلاً: خلق الله الجسم وخلق معه مناعته الأقوى من أي مصل أو مضاد فلا بد من الاهتمام بها لأنها الأصل، لا تطلب من المناعة الوقاية وأنت تراكمياً دمرتها بالزيوت النباتية وكثرة السكر والأكل المصنع والأكل المهرمن وإهمال نوم الليل والرياضة.

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