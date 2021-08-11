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1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776

الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776
سبق

أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:47 PM

1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776

الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".

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