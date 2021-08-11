1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776
الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-11
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
04:47 PM
1.693 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 128.776
الفيروس أودى بحياة 59 مريضاً خلال يوم
أفادت وزارة الصحة الإندونيسية، بأن إندونيسيا سجلت 1.693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، مما رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 128.776 حالة.
وأوضحت الوزارة أنها سجلت وفاة 59 شخصًا بالمرض أيضاً، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5.824 حالة، وهو أكبر عدد من وفيات كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا، وفقاً لـ"رويترز".