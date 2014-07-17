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"بلدية القريات" تنهي استعدادها لـ "مهرجان كاف السياحي"

تنطلق فعالياته الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام

أنهت بلدية محافظة القريات من استعداداتها في التجهيز لحفل "مهرجان كاف السياحي لعام 1440هـ" والمقرر انطلاق فعالياته بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 18 من ذي القعدة ولمدة خمسة أيام.

صرّح المهندس "سميحان الشمري" رئيس بلدية محافظة القريات الرئيس التنفيذي للمهرجان بأن الأعمال المنفذة شملت تجهيز مقر الحفل، وصيانة المباني وتركيب الإنارة، وإعادة تأهيل الأرصفة ودورات المياه، وأعمال سفلتة لساحة الموقع، وتهيئة الخدمات المساندة.

وأوضح "الشمري" أن هذا المهرجان والذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع إمارة القريات وهيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ولجنة التنمية السياحية بالقريات والغرفة التجارية بالقريات، يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية، وبخاصة برامج الأطفال والألعاب والمسرح والفنون الثقافية والشعرية وغيرها من النشاطات، التي صممت لتتناسب مع كل أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة طيلة أيام المهرجان، متمنيًا أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي القريات بإذن الله.

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"بلدية القريات" تنهي استعدادها لـ "مهرجان كاف السياحي"
سبق

أنهت بلدية محافظة القريات من استعداداتها في التجهيز لحفل "مهرجان كاف السياحي لعام 1440هـ" والمقرر انطلاق فعالياته بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 18 من ذي القعدة ولمدة خمسة أيام.

صرّح المهندس "سميحان الشمري" رئيس بلدية محافظة القريات الرئيس التنفيذي للمهرجان بأن الأعمال المنفذة شملت تجهيز مقر الحفل، وصيانة المباني وتركيب الإنارة، وإعادة تأهيل الأرصفة ودورات المياه، وأعمال سفلتة لساحة الموقع، وتهيئة الخدمات المساندة.

وأوضح "الشمري" أن هذا المهرجان والذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع إمارة القريات وهيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ولجنة التنمية السياحية بالقريات والغرفة التجارية بالقريات، يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية، وبخاصة برامج الأطفال والألعاب والمسرح والفنون الثقافية والشعرية وغيرها من النشاطات، التي صممت لتتناسب مع كل أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة طيلة أيام المهرجان، متمنيًا أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي القريات بإذن الله.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:48 PM

"بلدية القريات" تنهي استعدادها لـ "مهرجان كاف السياحي"

تنطلق فعالياته الأحد المقبل وتستمر لمدة 5 أيام

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
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66

أنهت بلدية محافظة القريات من استعداداتها في التجهيز لحفل "مهرجان كاف السياحي لعام 1440هـ" والمقرر انطلاق فعالياته بمشيئة الله يوم الأحد الموافق 18 من ذي القعدة ولمدة خمسة أيام.

صرّح المهندس "سميحان الشمري" رئيس بلدية محافظة القريات الرئيس التنفيذي للمهرجان بأن الأعمال المنفذة شملت تجهيز مقر الحفل، وصيانة المباني وتركيب الإنارة، وإعادة تأهيل الأرصفة ودورات المياه، وأعمال سفلتة لساحة الموقع، وتهيئة الخدمات المساندة.

وأوضح "الشمري" أن هذا المهرجان والذي تنظمه بلدية محافظة القريات بالتعاون مع إمارة القريات وهيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف ولجنة التنمية السياحية بالقريات والغرفة التجارية بالقريات، يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية، وبخاصة برامج الأطفال والألعاب والمسرح والفنون الثقافية والشعرية وغيرها من النشاطات، التي صممت لتتناسب مع كل أفراد العائلة ضمن أجواء كرنفالية ممتعة طيلة أيام المهرجان، متمنيًا أن يكون مهرجان هذا العام على مستوى تطلعات أهالي القريات بإذن الله.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
22,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,123
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,979
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,050

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