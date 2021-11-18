النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أخضر "تحت 23 عامًا" يتغلّب على منتخب البحرين ضمن البطولة الدولية

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فواز الطريس.

عقب ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي.

وعاود منتخب البحرين الهجوم ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68.

ومنح اللاعب محمد المجحد الأخضر زمام التقدم مجدداً بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: زيد البواردي في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعون السلولي، وخليفة الدوسري، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وفواز الطريس، وحسين العيسى، وخالد الغنام، ورمزي صولان.

ويعاود "الأخضر" مساء اليوم الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدورة الدولية بالإمارات.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الـدورة الدولية بالإمارات تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
أخضر "تحت 23 عامًا" يتغلّب على منتخب البحرين ضمن البطولة الدولية
سبق

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فواز الطريس.

عقب ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي.

وعاود منتخب البحرين الهجوم ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68.

ومنح اللاعب محمد المجحد الأخضر زمام التقدم مجدداً بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: زيد البواردي في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعون السلولي، وخليفة الدوسري، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وفواز الطريس، وحسين العيسى، وخالد الغنام، ورمزي صولان.

ويعاود "الأخضر" مساء اليوم الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدورة الدولية بالإمارات.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الـدورة الدولية بالإمارات تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
12:46 AM

أخضر "تحت 23 عامًا" يتغلّب على منتخب البحرين ضمن البطولة الدولية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
110

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عاماً على منتخب البحرين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بمدينة دبي، ضمن الدورة الدولية بالإمارات.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق اللاعب فواز الطريس.

عقب ذلك احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي.

وعاود منتخب البحرين الهجوم ليتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68.

ومنح اللاعب محمد المجحد الأخضر زمام التقدم مجدداً بعد تسجيله للهدف الثاني في الدقيقة 75.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: زيد البواردي في حراسة المرمى، وعمر العودة، وعون السلولي، وخليفة الدوسري، وعبدالله اليوسف، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وفواز الطريس، وحسين العيسى، وخالد الغنام، ورمزي صولان.

ويعاود "الأخضر" مساء اليوم الاثنين تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب أوزبكستان مساء يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدورة الدولية بالإمارات.

الجدير بالذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الـدورة الدولية بالإمارات تأتي ضمن إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,546
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,038

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة