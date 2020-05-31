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"احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا

المتظاهرون تجمعوا أمام سفارتي واشنطن في لندن وبرلين

احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.

بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.

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"احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا
سبق

احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.

بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:53 PM

"احتجاجات جورج فلويد" تتمدد خارج أمريكا إلى بريطانيا وألمانيا

المتظاهرون تجمعوا أمام سفارتي واشنطن في لندن وبرلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتج مئات الأشخاص في لندن وبرلين، اليوم (الأحد) تضامنًا مع المحتجين في الولايات المتحدة على جورج فلويد الذي ظهر في تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة، بينما يضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه في منيابوليس.

بحسب "رويترز"، جثا المحتجون على ركبهم في ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام"، ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

في موازاة ذلك، شارك عدة مئات من المحتجين في مسيرة خارج السفارة الأمريكية في برلين رافعين لافتات”القصاص لجورج فلويد“ و“أوقفوا قتلنا“ و“من التالي الذي سيحطم عنقه“.

وتسبب مقتل جورج فلويد أثناء اعتقاله الاثنين الماضي، في إشعال احتجاجات بالولايات المتحدة أججها الغضب الكامن من التحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية الأمريكية.

وتحولت بعض المظاهرات إلى العنف مع إغلاق متظاهرين لحركة المرور، وإضرام النار، والاشتباك مع الشرطة، التي أطلق أفراد منها الغاز المسيل للدموع والرصاص البلاستيكي من أجل إعادة فرض النظام.

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