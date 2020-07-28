"إنها خلفك تمامًا".. شاهد طائرة تسقط وسط الناس والسيارات في الشارع

شاهدة عيان: الحياة أنفاس معدودة.. اليوم نحن هنا ولكن غدًا..

"احذري .. إنها خلفك تمامًا"، دخلت طائرة بيضاء صغيرة في إطار المشهد، كانت تندفع على الطريق فوق أربع سيارات، كان الطيار يحذر الاصطدام بأي إنسان أو سيارة على الطريق، لينتهي المشهد بالطائرة وهي تصطدم بالرصيف.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: سقطت الطائرة الساعة 10.30 يوم السبت الماضي، في مدينة جوابيروبا بولاية سانتا كاتارينا جنوبي البرازيل، بعدما تعطل محرك الطائرة وهي على ارتفاع ألف قدم، بقيادة الطيار فابيو ريس، 35 عامًا، ومعه الراكب، أليساندرو كونهاغو، 33 عامًا، وهو رجل الأعمال كان يخطط لشراء الطائرة، فخرجا في رحلة تجريبية من مطار بروسك عندما وقع الحادث.

وكانت الطائرة تطير على ارتفاع ألف قدم حين توقف المحرك، وفشلت محاولات تشغيله، فقرر الطيار القيام بهبوط اضطراري، وبالفعل تمكن من تفادي أربع سيارات على الطريق، لكن الطائرة اصطدمت بكابلات كهربائية علوية أثناء هبوطها.

وتضيف الصحيفة: أظهرت لقطات مرعبة لحظة اصطدام الطائرة وهي من طراز "كولب فلاير" بالرصيف والجدار، مما أدى إلى تحطم اثنتين من عجلاتها الثلاث، وتدمير المروحة والمحرك بالكامل، بينما بقيت قمرة القيادة سليمة جزئيًا.

ولدهشة رجال الإنقاذ، خرج الطيار والراكب من بين حطام الطائرة قبل وصول المساعدة، وكانا مصابين بإصابات مختلفة، وتم نقلهما إلى المستشفى وهما بحالة مستقرة.

وقالت الوكالة الوطنية للطيران المدني بالبرازيل: إنها فتحت تحقيقًا في الحادث.

وظهرت في المشهد امرأة تدعى ليتيشيا شيفر دا سيلفا، 31 سنة، وكانت تمارس نزهتها اليومية غير مدركة للطائرة القادمة من خلفها، لكنها تستدير بسرعة وذهول عندما تسمع الطائرة تتجه نحوها قبل أن تصطدم بالأرض.

وتحدق "ليتيشيا" في الحطام مصدومة، بينما تتوقف سيارة على الطريق ويهبط السائق لتقديم المساعدة.

تقول "ليتيشيا" التي تعمل طبيبة نفسية: "عدت إلى المنزل أبكي، كنت أفكر أن الحياة ليست سوى أنفاس معدودة، اليوم نحن هنا ولكن ربما لن نكون هنا غدًا".