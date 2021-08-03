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أمير الباحة يدشن أنظمة نقل المياه المحلاة من الساحل الغربي

رفع حصة المنطقة لتصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا

دشن أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مشروع زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المصادر المحلاة وزيادة ساعات الضخ في شبكات التوزيع.

ويأتي هذا التدشين امتدادًا للدعم السخي من قيادة المملكة لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية 2030 ومبادراتها برعاية ودعم أمير منطقة الباحة ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وقامت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر بإنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الاستراتيجي بالساحل الغربي والبالغ عددها (17) خزاناً بسعة تخزينية تتجاوز (مليونين وثمانمائة وتسعون ألف) متر مكعب من المياه المحلاة إلى منطقة الباحة عبر نظام نقل بسعة تصميمية تبلغ (156) ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت (156) كيلو مترًا، مروراً بتضاريس وعرة، حيث تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول (12.5) كيلو متر وبقطر تجاوز (8) أمتار بسرعة قياسية بلغت (60) متراً في اليوم.

وبتشغيل نظام نقل المياه المحلاة هذا، فقد تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة لتصل إلى (80) ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى (160) ألف متر مكعب في اليوم لإمداد (399) قرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع البالغ طولها أكثر من (384) كيلو مترًا طوليًا لخدمة أكثر من (278) ألف مستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يدشن أنظمة نقل المياه المحلاة من الساحل الغربي
سبق

دشن أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مشروع زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المصادر المحلاة وزيادة ساعات الضخ في شبكات التوزيع.

ويأتي هذا التدشين امتدادًا للدعم السخي من قيادة المملكة لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية 2030 ومبادراتها برعاية ودعم أمير منطقة الباحة ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وقامت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر بإنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الاستراتيجي بالساحل الغربي والبالغ عددها (17) خزاناً بسعة تخزينية تتجاوز (مليونين وثمانمائة وتسعون ألف) متر مكعب من المياه المحلاة إلى منطقة الباحة عبر نظام نقل بسعة تصميمية تبلغ (156) ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت (156) كيلو مترًا، مروراً بتضاريس وعرة، حيث تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول (12.5) كيلو متر وبقطر تجاوز (8) أمتار بسرعة قياسية بلغت (60) متراً في اليوم.

وبتشغيل نظام نقل المياه المحلاة هذا، فقد تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة لتصل إلى (80) ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى (160) ألف متر مكعب في اليوم لإمداد (399) قرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع البالغ طولها أكثر من (384) كيلو مترًا طوليًا لخدمة أكثر من (278) ألف مستفيد.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
03:48 PM

أمير الباحة يدشن أنظمة نقل المياه المحلاة من الساحل الغربي

رفع حصة المنطقة لتصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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دشن أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مشروع زيادة حصة منطقة الباحة من مياه التحلية ورفع الطاقة الإنتاجية من المصادر المحلاة وزيادة ساعات الضخ في شبكات التوزيع.

ويأتي هذا التدشين امتدادًا للدعم السخي من قيادة المملكة لقطاع المياه بمنطقة الباحة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والسائحين وفق مستهدفات رؤية 2030 ومبادراتها برعاية ودعم أمير منطقة الباحة ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وقامت المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر بإنجاز نظام نقل المياه المحلاة من منظومة الخزن الاستراتيجي بالساحل الغربي والبالغ عددها (17) خزاناً بسعة تخزينية تتجاوز (مليونين وثمانمائة وتسعون ألف) متر مكعب من المياه المحلاة إلى منطقة الباحة عبر نظام نقل بسعة تصميمية تبلغ (156) ألف متر مكعب يومياً، وبأطوال تجاوزت (156) كيلو مترًا، مروراً بتضاريس وعرة، حيث تم شق نفق خدمات هو الأكبر من نوعه بطول (12.5) كيلو متر وبقطر تجاوز (8) أمتار بسرعة قياسية بلغت (60) متراً في اليوم.

وبتشغيل نظام نقل المياه المحلاة هذا، فقد تم رفع حصة منطقة الباحة من المياه المحلاة لتصل إلى (80) ألف متر مكعب يومياً، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطات تنقية المياه على السدود والآبار الجوفية لتصل كمية التوزيع اليومية في منطقة الباحة ولأول مرة إلى (160) ألف متر مكعب في اليوم لإمداد (399) قرية في مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والمندق وبني حسن والعقيق والقرى المغطاة بشبكات التوزيع البالغ طولها أكثر من (384) كيلو مترًا طوليًا لخدمة أكثر من (278) ألف مستفيد.

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