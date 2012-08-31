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منصة "ينمو" السعودية تخدم أصحاب الهمم في دولة الإمارات

خلال فترة جائحة كورونا.. وباستخدام "خوارزميات" الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة "ينمو" السعودية، عن تعاونها مع وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء تطبيق منصة"خطة" ابتداءً من العام الدراسي الجديد 2021/2020، في إطار البرامج والخطط التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب الهمم وذويهم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد – 19).

ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع ممثل شركة "ينمو" في دولة الإمارات شركة "ابتكار" لحلول تكنولوجيا التعليم.

وتهدف منصة "خطة" إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، حيث تتيح المنصة خدماتها للممارسين في مراكز أصحاب الهمم في مختلف إماراتالدولة، تحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط علمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي عبر خوارزميات الذكاء الإصطناعي.

كما تهدف منصة "خطة" إلى متابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، إضافة إلى التواصل مع الأسرة وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أصحاب الهمم بطريقة تراعي السرية والخصوصية.

وتعد شركة "ينمو" إحدى الشركات السعودية الناشئة التي تطورت بشكل كبير خلال فترة وجيزة، إذ حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، إضافة إلى الزيادة في عدد المستخدمين والمستفيدين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

شركة ينمو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصة "ينمو" السعودية تخدم أصحاب الهمم في دولة الإمارات
سبق

أعلنت شركة "ينمو" السعودية، عن تعاونها مع وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء تطبيق منصة"خطة" ابتداءً من العام الدراسي الجديد 2021/2020، في إطار البرامج والخطط التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب الهمم وذويهم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد – 19).

ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع ممثل شركة "ينمو" في دولة الإمارات شركة "ابتكار" لحلول تكنولوجيا التعليم.

وتهدف منصة "خطة" إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، حيث تتيح المنصة خدماتها للممارسين في مراكز أصحاب الهمم في مختلف إماراتالدولة، تحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط علمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي عبر خوارزميات الذكاء الإصطناعي.

كما تهدف منصة "خطة" إلى متابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، إضافة إلى التواصل مع الأسرة وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أصحاب الهمم بطريقة تراعي السرية والخصوصية.

وتعد شركة "ينمو" إحدى الشركات السعودية الناشئة التي تطورت بشكل كبير خلال فترة وجيزة، إذ حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، إضافة إلى الزيادة في عدد المستخدمين والمستفيدين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
04:21 PM

منصة "ينمو" السعودية تخدم أصحاب الهمم في دولة الإمارات

خلال فترة جائحة كورونا.. وباستخدام "خوارزميات" الذكاء الاصطناعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "ينمو" السعودية، عن تعاونها مع وزارة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء تطبيق منصة"خطة" ابتداءً من العام الدراسي الجديد 2021/2020، في إطار البرامج والخطط التي توفرها الوزارة لدعم أصحاب الهمم وذويهم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد – 19).

ويأتي إطلاق هذا المشروع بالتعاون مع ممثل شركة "ينمو" في دولة الإمارات شركة "ابتكار" لحلول تكنولوجيا التعليم.

وتهدف منصة "خطة" إلى رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم التي تشرف عليها وتدعمها الوزارة، حيث تتيح المنصة خدماتها للممارسين في مراكز أصحاب الهمم في مختلف إماراتالدولة، تحديد مستوى المستفيدين من أصحاب الهمم وأسرهم بمنهجية علمية، وتطوير وبناء خطط علمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي عبر خوارزميات الذكاء الإصطناعي.

كما تهدف منصة "خطة" إلى متابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة بأقل جهد، إضافة إلى التواصل مع الأسرة وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أصحاب الهمم بطريقة تراعي السرية والخصوصية.

وتعد شركة "ينمو" إحدى الشركات السعودية الناشئة التي تطورت بشكل كبير خلال فترة وجيزة، إذ حصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، إضافة إلى الزيادة في عدد المستخدمين والمستفيدين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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