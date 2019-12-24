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يُشاهد بالأحساء.. كسوف جزئي على المملكة الخميس المقبل

يستمر لأكثر من ساعة والنظر إليه قد يسبب ضرراً على العين

يُشاهد سكان المملكة العربية السعودية -بمشيئة الله تعالى- الخميس المقبل كسوفاً جزئياً للشمس، يكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس، ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.

صرح بذلك لـ"واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن محافظة الأحساء ستشرق الشمس عليها بإذن الله عند الساعة 6:25 صباحًا وهي في حالة كسوف جزئي، ويبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحًا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحًا يتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحًا، مشيرًا إلى أن مدة الكسوف الحلقي ستكون دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%.

وقال: إن هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض، بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر الدكتور حسن عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف؛ لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحًا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.

الكسوف الحلقي الأحساء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يُشاهد بالأحساء.. كسوف جزئي على المملكة الخميس المقبل
سبق

يُشاهد سكان المملكة العربية السعودية -بمشيئة الله تعالى- الخميس المقبل كسوفاً جزئياً للشمس، يكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس، ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.

صرح بذلك لـ"واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن محافظة الأحساء ستشرق الشمس عليها بإذن الله عند الساعة 6:25 صباحًا وهي في حالة كسوف جزئي، ويبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحًا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحًا يتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحًا، مشيرًا إلى أن مدة الكسوف الحلقي ستكون دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%.

وقال: إن هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض، بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر الدكتور حسن عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف؛ لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحًا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
05:57 PM

يُشاهد بالأحساء.. كسوف جزئي على المملكة الخميس المقبل

يستمر لأكثر من ساعة والنظر إليه قد يسبب ضرراً على العين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
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يُشاهد سكان المملكة العربية السعودية -بمشيئة الله تعالى- الخميس المقبل كسوفاً جزئياً للشمس، يكون كسوفًا حلقيًا على محافظة الأحساء في ظاهرة لم تحدث قبل ذلك منذ 97 عامًا حيث شهدته أجزاء من شمال غرب المملكة في 28 مارس عام 1922م.

والكسوف الحلقي هو حالة خاصة من حالات الكسوف، حيث يغطي القمر مركز الشمس، ويترك أطرافها مضيئة، فيظهر لنا على شكل حلقة، بينما الكسوف الجزئي يغطي القمر جزءًا من الشمس وتبدو الشمس على شكل هلال.

صرح بذلك لـ"واس" رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن محمد عسيري، مبينًا أن محافظة الأحساء ستشرق الشمس عليها بإذن الله عند الساعة 6:25 صباحًا وهي في حالة كسوف جزئي، ويبدأ بعدها الكسوف الحلقي عند الساعة 6:34 صباحًا حتى ينتهي عند الساعة 6:37 صباحًا يتبع ذلك مرحلة الكسوف الجزئي الذي ينتهي عند الساعة 7:48 صباحًا، مشيرًا إلى أن مدة الكسوف الحلقي ستكون دقيقتين و55 ثانية ونسبة الجزء المحجوب من الشمس 91.67%.

وقال: إن هذا النوع من الكسوف يحدث عندما يقع القمر بعيدًا عن الأرض، بحيث لا يحجب كامل قرص الشمس فتظهر الشمس على شكل حلقة مضيئة محيطة بالقمر.

وحذر الدكتور حسن عسيري من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف؛ لما قد يسببه ذلك من ضرر على العين، موضحًا أن القسم سيرصد هذه الظاهرة باستعمال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية من محافظة الأحساء.

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