الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود
الصلاة على الفقيدة غداً السبت في مدينة الرياض
صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-08
صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
04:42 PM
الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود
صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".
وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.