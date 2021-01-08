الديوان الملكي: وفاة الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود

الصلاة على الفقيدة غداً السبت في مدينة الرياض

صدر اليوم عن الديوان الملكي بياناً جاء فيه: انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله يوم غد السبت الموافق 25/ 5/ 1442هـ في مدينة الرياض".

وأضاف البيان: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.