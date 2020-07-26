وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-26 توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع. وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 09:10 AM

مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع قال: تمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية أيام التروية وعرفة والعيد





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توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.