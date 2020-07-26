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مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع

قال: تمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية أيام التروية وعرفة والعيد

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

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مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع
سبق

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
09:10 AM

مع رطوبة.. الزعاق يكشف عن موجة حر شديدة تبدأ منتصف الأسبوع

قال: تمتد للوسطى والشرقية وأجزاء من الغربية أيام التروية وعرفة والعيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,338

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن موجة حر شديدة تشهدها أغلبية مناطق المملكة تبدأ منتصف الأسبوع.

وقال عبر حسابه في تويتر: تشير التوقعات إلى أن هنالك موجة حر شديدة تؤثر في جل مناطق #السعودية و#الخليج، وخاصة على الأجزاء الشمالية الشرقية نواحي #عرعر #رفحاء #الحفر وتمتد للوسطى والشرقية وأجزاءٍ من الغربية تبدأ من منتصف هذا الأسبوع أيام #التروية #عرفة #عيد_الأضحى و#أيام_التشريق مع رطوبة على السواحل.

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