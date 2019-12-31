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"صحة عسير": "رحال" يقلص قوائم الانتظار بنسبة 53.5%

البرنامج استطاع أن يخدم أكثر من 21 ألف حالة في ٩ أشهر

أسهم برنامج رحال الذي أطلقته الخدمات العلاجية بصحة عسير في تقليل قوائم الانتظار وتقليصها بنسبة 53.5%، وذلك خلال الفترة من ١ يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2019.

وقالت "صحة عسير": هذا البرنامج النوعي قام خلال نفس الفترة بإجراء 2619 عملية جراحية وتنفيذ 1219 عيادة والتعامل مع 21 ألف و383 حالة، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون والمسالك البولية والنساء والولادة والباطنية والسكري والغدد الصماء والتخدير وجراحة المخ والأعصاب والعظام وطب الأسرة والجراحة العامة والسمنة والأسنان والأطفال والأشعة والطوارئ.

جدير بالذكر أن برنامج رحال هو عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين السعوديين لتقديم الرعاية الطبية الأفضل في المستشفيات المستهدفة، وفي النقطة الأقرب للمستفيدين.

وقدم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح شكره وتقديره باسم فريق عمل البرنامج إلى مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الدائم والمستمر الذي أسهم في تسهيل مهمة فريق العمل وتطوير مستوى الخدمات الطبية.

وزارة الصحة برنامج رحال الخدمات العلاجية بصحة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير": "رحال" يقلص قوائم الانتظار بنسبة 53.5%
سبق

أسهم برنامج رحال الذي أطلقته الخدمات العلاجية بصحة عسير في تقليل قوائم الانتظار وتقليصها بنسبة 53.5%، وذلك خلال الفترة من ١ يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2019.

وقالت "صحة عسير": هذا البرنامج النوعي قام خلال نفس الفترة بإجراء 2619 عملية جراحية وتنفيذ 1219 عيادة والتعامل مع 21 ألف و383 حالة، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون والمسالك البولية والنساء والولادة والباطنية والسكري والغدد الصماء والتخدير وجراحة المخ والأعصاب والعظام وطب الأسرة والجراحة العامة والسمنة والأسنان والأطفال والأشعة والطوارئ.

جدير بالذكر أن برنامج رحال هو عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين السعوديين لتقديم الرعاية الطبية الأفضل في المستشفيات المستهدفة، وفي النقطة الأقرب للمستفيدين.

وقدم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح شكره وتقديره باسم فريق عمل البرنامج إلى مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الدائم والمستمر الذي أسهم في تسهيل مهمة فريق العمل وتطوير مستوى الخدمات الطبية.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
03:53 PM

"صحة عسير": "رحال" يقلص قوائم الانتظار بنسبة 53.5%

البرنامج استطاع أن يخدم أكثر من 21 ألف حالة في ٩ أشهر

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بندر آل عوض - عسير
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أسهم برنامج رحال الذي أطلقته الخدمات العلاجية بصحة عسير في تقليل قوائم الانتظار وتقليصها بنسبة 53.5%، وذلك خلال الفترة من ١ يناير حتى نهاية شهر أغسطس 2019.

وقالت "صحة عسير": هذا البرنامج النوعي قام خلال نفس الفترة بإجراء 2619 عملية جراحية وتنفيذ 1219 عيادة والتعامل مع 21 ألف و383 حالة، في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والجلدية والعيون والمسالك البولية والنساء والولادة والباطنية والسكري والغدد الصماء والتخدير وجراحة المخ والأعصاب والعظام وطب الأسرة والجراحة العامة والسمنة والأسنان والأطفال والأشعة والطوارئ.

جدير بالذكر أن برنامج رحال هو عقد شراكة بين صحة عسير ونخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين السعوديين لتقديم الرعاية الطبية الأفضل في المستشفيات المستهدفة، وفي النقطة الأقرب للمستفيدين.

وقدم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح شكره وتقديره باسم فريق عمل البرنامج إلى مدير عام الشئون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري على دعمه الدائم والمستمر الذي أسهم في تسهيل مهمة فريق العمل وتطوير مستوى الخدمات الطبية.

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