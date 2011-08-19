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تعرّف على أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي

أهمها إلغاء الاصطفاف الصباحي وفترة الاستراحة 15 دقيقة

أعلنت وزارة التعليم عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم مع بداية العام الدراسي.

وجاءت تلك البروتوكولات على النحو التالي:

1 - إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

2- فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

3- استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة.

4- استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

5- تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بعد في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.

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تعرّف على أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم مع بداية العام الدراسي.

وجاءت تلك البروتوكولات على النحو التالي:

1 - إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

2- فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

3- استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة.

4- استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

5- تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بعد في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
06:56 PM

تعرّف على أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل المدارس مع بداية العام الدراسي

أهمها إلغاء الاصطفاف الصباحي وفترة الاستراحة 15 دقيقة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,446

أعلنت وزارة التعليم عن أبرز البروتوكولات الصحية المعتمدة داخل مدارس التعليم مع بداية العام الدراسي.

وجاءت تلك البروتوكولات على النحو التالي:

1 - إلغاء الاصطفاف الصباحي، وتفويج الطلبة مباشرة إلى فصولهم.

2- فترة الاستراحة 15 دقيقة، وتكون في فترات مختلفة من اليوم الدراسي.

3- استمرار زمن الحصة الدراسية لمدة 45 دقيقة.

4- استبدال الأنشطة الصفية وغير الصفية التي لا تحقق التباعد الجسدي.

5- تهيئة فرق عمل داخل المدرسة لمتابعة تطبيق الاحترازات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال وجود إصابات أو اشتباه في إصابة داخل الفصل يتم تعليق الدراسة في الفصل 10 أيام وتحويل العملية التعليمية عن بعد في حال تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة داخل المدرسة يتم تعليق الحضور للمدرسة وتحويل العملية التعليمية عن بعد.

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