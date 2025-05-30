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"حرس حدود تبوك" ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق تعرض قاربهم للانقلاب

"العنزي": تم إجراء الإسعافات الأولية لهم وهم بصحة جيدة

تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي إن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصان آخران معه، للانقلاب في عرض البحر.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحث المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ على أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس حدود تبوك" ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق تعرض قاربهم للانقلاب
سبق

تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي إن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصان آخران معه، للانقلاب في عرض البحر.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحث المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ على أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:14 PM

"حرس حدود تبوك" ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق تعرض قاربهم للانقلاب

"العنزي": تم إجراء الإسعافات الأولية لهم وهم بصحة جيدة

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بدر الجبل - تبوك
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تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٤ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب.

وقال المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي إن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصان آخران معه، للانقلاب في عرض البحر.

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الأشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحث المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ على أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

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