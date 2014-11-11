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أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواء

قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

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أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواء
سبق

قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:46 PM

أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

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