قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواء
قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
اعلان
أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-11
11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
09:46 PM
أمير الرياض يقلد "الهباس" رتبة لواء
قلد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء محمد بن نايف الهباس رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.
اعلان
70 مليار ..
26 أكتوبر
12,165
53.8 مليار
31 يوليو
36,179
10 مليارات ..
17 يوليو
33,554
200 مليون
26 ديسمبر
28,843
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل
عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!
جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!
ماجد الحربي
جامعات 2030
حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟
هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!
عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟
عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!
ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟
سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة
حواء القرني