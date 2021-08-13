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"الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا

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عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا
سبق

عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

13 أغسطس 2021 - 5 محرّم 1443
07:00 PM

"الجبير" يلتقي وزير خارجية بوليفيا

بحثا المستجدات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، لقاءً عبر الاتصال المرئي اليوم، بوزير العلاقات الخارجية في دولة بوليفيا المتعددة القوميات روخيليو مايتا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة ودولة بوليفيا، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، نائب وزير الخارجية في دولة بوليفيا فريدي ماماني مشاكا، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية غوادالوبي بالوميك دي لا كروز.

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