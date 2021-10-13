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التحالف: كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي والإنساني

أكّد دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأكّد التحالف، دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية، إلى عدم الاقتراب من طريق "حريب - الجوبة" بمأرب؛ كونها منطقة عسكرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف: كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي والإنساني
سبق

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأكّد التحالف، دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية، إلى عدم الاقتراب من طريق "حريب - الجوبة" بمأرب؛ كونها منطقة عسكرية.

13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
08:39 AM

التحالف: كافة العمليات العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي والإنساني

أكّد دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في العبدية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن كافة العمليات العسكرية في اليمن تتوافق مع القانون الدولي والإنساني.

وأكّد التحالف، دعم عمليات وإجراءات وزارة الدفاع اليمنية لحماية المدنيين في مديرية العبدية بمأرب.

ودعت وزارة الدفاع اليمنية، إلى عدم الاقتراب من طريق "حريب - الجوبة" بمأرب؛ كونها منطقة عسكرية.

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