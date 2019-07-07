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المجلس العسكري السوداني سيُحَل في هذه الحالة

"البرهان" نفى علاقة أعضائه بفضّ الاعتصام

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، عن أن المجلس العسكري الانتقالي سيحل عقب تشكيل المجلس السيادي، بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة.

وأوضح "البرهان" لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري لم يتفق حتى الآن مع قوى الحرية والتغيير، على الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

ونفى أي علاقة لأعضاء المجلس العسكري بما حدث في فضّ اعتصام القيادة العامة، مبينًا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وكان المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، قد اتفقا الجمعة الماضية على ترؤُّس مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشفافية في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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المجلس العسكري السوداني سيُحَل في هذه الحالة
سبق

كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، عن أن المجلس العسكري الانتقالي سيحل عقب تشكيل المجلس السيادي، بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة.

وأوضح "البرهان" لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري لم يتفق حتى الآن مع قوى الحرية والتغيير، على الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

ونفى أي علاقة لأعضاء المجلس العسكري بما حدث في فضّ اعتصام القيادة العامة، مبينًا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وكان المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، قد اتفقا الجمعة الماضية على ترؤُّس مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشفافية في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
08:32 PM

المجلس العسكري السوداني سيُحَل في هذه الحالة

"البرهان" نفى علاقة أعضائه بفضّ الاعتصام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأحد)، عن أن المجلس العسكري الانتقالي سيحل عقب تشكيل المجلس السيادي، بحسب الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير المعارضة.

وأوضح "البرهان" لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأحد، أن المجلس العسكري لم يتفق حتى الآن مع قوى الحرية والتغيير، على الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي.

ونفى أي علاقة لأعضاء المجلس العسكري بما حدث في فضّ اعتصام القيادة العامة، مبينًا أن "الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال".

وكان المجلس العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير، قد اتفقا الجمعة الماضية على ترؤُّس مجلس سيادي بالتناوب لمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشفافية في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

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