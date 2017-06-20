"الاتصالات السعودية" تدشن خدمات الجيل الخامس تجارياً بالمملكة بعد بالكويت.. وقريباً بالبحرين

كأول مشغل على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استمراراً لريادتها

أعلنت مجموعة STC عن تدشينها رسميًا خدمة الجيل الخامس G5 تجاريًا بالسعودية كأول مشغل بالمملكة يوفر الخدمة بصورة تجارية ومتاحة للعملاء بعددٍ من مدن المملكة.



وأشار الرئيس التنفيذي لـ STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر إلى أن هذا الإطلاق يؤكد ريادة المجموعة وتطورها كممكن رئيس للتحول الرقمي، وكتأكيد لتطور قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، مشيرًا إلى أن الإطلاق التجاري للخدمة بالسعودية، يأتي متزامنًا مع إطلاق شركة VIVA الكويت إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريًا قبل أيام كأول مشغل بالكويت، كما ستطلق شركة VIVA البحرين إحدى الشركات التابعة للمجموعة للخدمة تجاريًا بالبحرين قريبًا.



وأكد الناصر أن STC قامت بتطوير البنية التحتية للشبكة اللاسلكية بالمملكة، وزيادة انتشارها وتوفير التقنيات العالمية الأحدث، وتسريع نشر شبكة الجيل الخامس 5G التي توفر تحولاً تقنيًا كبيرًا وشبكة أساسية لتطبيقات المستقبل ومنها في الوقت الحاضر توفير إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس لها مثيل في مناطق المملكة، حيث ستتوفر خدمات شبكة الجيل الخامس في مرحلتها الأولى حاليًا في مناطق محددة في عددٍ من المدن الرئيسة، وذلك باستخدام أجهزة (راوتر) منزلي سيكون متوفرًا في منافذ بيع محددة للاتصالات السعودية وحسب احتياجات العملاء.



ويأتي هذا التدشين تأكيدًا لريادة STC في تقديم تقنيات وخدمات مبتكرة للعملاء على مستوى المملكة والمنطقة، حيث سوف يُسهم الجيل الخامس في رفع كفاءة السرعة والأداء لشبكات الاتصالات اللاسلكية، كما لن يقتصر أثر ذلك على كفاءة الاتصال بين الأشخاص وهواتفهم أو حاسباتهم فقط، بل في استخدامات متطورة لهذا الجيل كالخدمات المرتبطة بإنترنت الأشياء والذكاء الصناعي والروبوتات.



وكانت مجموعة STC قد نجحت في مايو 2018 وبحضور سمو الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، من إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس لشركة STC بعد اكتمال تجاربها، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إضافة إلى إجرائها لأول اتصال بتقنية الجيل الخامس على هاتف ذكي في الشرق الأوسط ضمن أوائل المشغلين على مستوى العالم، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين وذلك جزء من قيادتها لاختبارات الجيل الخامس، التي بدأتها منذ عام 2017 وستتم مواصلة العمل لاستكمال بناء الشبكة تدريجيًا في مدن المملكة الرئيسة خلال العام الحالي، كما دشنت VIVA البحرين التابعة للمجموعة، أول مواقعها الحية لتقنية شبكة الجيل الخامس في يونيو 2018.



ويأتي الإطلاق التجاري لخدمة الجيل الخامس ليتوافق مع خطط التحول الرقمي في المملكة ومستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وأن السبق في إطلاق الجيل الخامس تأكيد للبنية التحتية المتطورة التي أسهمت بها المجموعة واستثمرت بها من أجل مستقبل تقني متطور.