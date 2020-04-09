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خسائر العالم بسبب "كورونا" ستصل إلى 5 تريليونات دولار

فيما تعتبر أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات

توقّع خبراء اقتصاد أن يصل حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة "كورونا"، والإجراءات التي اتخذتها حكومات للحد من انتشار الفيروس القاتل، إلى نحو 5 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبراء: "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث إن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإنه على الرغم من هذه التقديرات السلبية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.

وظهر فيروس "كورونا" للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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خسائر العالم بسبب "كورونا" ستصل إلى 5 تريليونات دولار
سبق

توقّع خبراء اقتصاد أن يصل حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة "كورونا"، والإجراءات التي اتخذتها حكومات للحد من انتشار الفيروس القاتل، إلى نحو 5 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبراء: "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث إن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإنه على الرغم من هذه التقديرات السلبية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.

وظهر فيروس "كورونا" للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:47 AM

خسائر العالم بسبب "كورونا" ستصل إلى 5 تريليونات دولار

فيما تعتبر أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع خبراء اقتصاد أن يصل حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب جائحة "كورونا"، والإجراءات التي اتخذتها حكومات للحد من انتشار الفيروس القاتل، إلى نحو 5 تريليونات دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن الخبراء: "العالم يدخل في أكبر ركود اقتصادي في فترة السلم منذ الثلاثينيات، حيث إن العديد من الحكومات أمرت الشركات خاصة بتعليق أنشطتها، كما أوعزت للناس بالبقاء في منازلهم".

ووفقاً لـ"روسيا اليوم" فإنه على الرغم من هذه التقديرات السلبية، إلا أن "بلومبرغ" أشارت إلى أنه يتوقع أن تكون فترة الركود الاقتصادي قصيرة الأجل.

ويعتقد خبراء البنك الأمريكي "مورغان ستانلي" أن اقتصادات البلدان المتقدمة لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثالث من 2021.

وظهر فيروس "كورونا" للمرة الأولى في نهاية العام الماضي في الصين، وبعد ذلك انتشر في معظم بلدان العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي أن انتشار الفيروس يعد جائحة.

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