كورونا.. 3447 إصابة جديدة في باكستان و498 حالة بفلسطين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 78 حالة وفاة جديدة، و3447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 861473 إصابة، منها 80375 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18993 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 762105 حالات.



فلسطين

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.