النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

كورونا.. 3447 إصابة جديدة في باكستان و498 حالة بفلسطين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 78 حالة وفاة جديدة، و3447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 861473 إصابة، منها 80375 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18993 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 762105 حالات.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. 3447 إصابة جديدة في باكستان و498 حالة بفلسطين
سبق

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 78 حالة وفاة جديدة، و3447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 861473 إصابة، منها 80375 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18993 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 762105 حالات.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
04:44 PM

كورونا.. 3447 إصابة جديدة في باكستان و498 حالة بفلسطين

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
324

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 78 حالة وفاة جديدة، و3447 إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 861473 إصابة، منها 80375 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18993 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 762105 حالات.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المركزة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,733
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة