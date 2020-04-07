قد تثير غبارًا.. "المسند" عن أجواء اليوم: رياح هابطة من سحب ركامية

فيما توقعت "الأرصاد" أمطارًا رعدية من خفيفة إلى متوسطة بمناطق عدة

نبّه أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، من الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "تنبيه: الرياح الهابطة من السحب الركامية المثيرة للغبار قد تكون حاضرة في المواقع التي تتشكل فيها السحب الركامية".

وأضاف: "تكون الرياح اليوم غربية نشطة قد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في منطقتي #المدينة #تبوك".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (حائل، القصيم، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان)؛ فيما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الجنوبية والغربية من المنطقة الوسطى.