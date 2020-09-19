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"الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ

بعد 17 عاماً قضاها في صفوف النادي

أعلن نادي الشباب رسمياً، اليوم السبت، عن انتهاء علاقته بالظهير الأيمن المخضرم حسن معاذ بعد نحو 17 عاماً قضاها في صفوف النادي.

ونشر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب وأرفقها بعبارة جميلة: "بالحب بدأ وبالحب ترجّل حسن".

وانضم صاحب الـ32 ربيعاً إلى صفوف نادي الشباب عام 2003 ليستمر معه فترة طويلة امتدت لـ2017، وقد خاض آخر مبارياته مع الشباب قبل أسبوعين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الختامية عندما تقابل الشباب ونظيره الهلال في التاسع من سبتمبر الجاري.

وقضى "معاذ" موسماً في صفوف الفيحاء خلال 2017/ 2018 ليلعب على سبيل الإعارة مع الشباب في يناير 2018 لمدة ستة أشهر لنهاية الموسم.

وقع "معاذ" بعد ذلك مع نادي الاتحاد لمدة موسمين في صيف عام 2018، لكنه عاد من جديد إلى الشباب في الموسم الكروي الماضي.

وتوج "معاذ" خلال مسيرته الرياضية بألقاب؛ كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2008 و2009 و2014 والدوري السعودي 3 مرات (2004 و2006 و2012) وكأس الأمير فيصل بن فهد.

الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ
سبق

أعلن نادي الشباب رسمياً، اليوم السبت، عن انتهاء علاقته بالظهير الأيمن المخضرم حسن معاذ بعد نحو 17 عاماً قضاها في صفوف النادي.

ونشر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب وأرفقها بعبارة جميلة: "بالحب بدأ وبالحب ترجّل حسن".

وانضم صاحب الـ32 ربيعاً إلى صفوف نادي الشباب عام 2003 ليستمر معه فترة طويلة امتدت لـ2017، وقد خاض آخر مبارياته مع الشباب قبل أسبوعين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الختامية عندما تقابل الشباب ونظيره الهلال في التاسع من سبتمبر الجاري.

وقضى "معاذ" موسماً في صفوف الفيحاء خلال 2017/ 2018 ليلعب على سبيل الإعارة مع الشباب في يناير 2018 لمدة ستة أشهر لنهاية الموسم.

وقع "معاذ" بعد ذلك مع نادي الاتحاد لمدة موسمين في صيف عام 2018، لكنه عاد من جديد إلى الشباب في الموسم الكروي الماضي.

وتوج "معاذ" خلال مسيرته الرياضية بألقاب؛ كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2008 و2009 و2014 والدوري السعودي 3 مرات (2004 و2006 و2012) وكأس الأمير فيصل بن فهد.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
07:32 PM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
08:27 PM

"الشباب" يعلن رسمياً انتهاء علاقته بـ"المخضرم" حسن معاذ

بعد 17 عاماً قضاها في صفوف النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الشباب رسمياً، اليوم السبت، عن انتهاء علاقته بالظهير الأيمن المخضرم حسن معاذ بعد نحو 17 عاماً قضاها في صفوف النادي.

ونشر حساب النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعب وأرفقها بعبارة جميلة: "بالحب بدأ وبالحب ترجّل حسن".

وانضم صاحب الـ32 ربيعاً إلى صفوف نادي الشباب عام 2003 ليستمر معه فترة طويلة امتدت لـ2017، وقد خاض آخر مبارياته مع الشباب قبل أسبوعين ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الختامية عندما تقابل الشباب ونظيره الهلال في التاسع من سبتمبر الجاري.

وقضى "معاذ" موسماً في صفوف الفيحاء خلال 2017/ 2018 ليلعب على سبيل الإعارة مع الشباب في يناير 2018 لمدة ستة أشهر لنهاية الموسم.

وقع "معاذ" بعد ذلك مع نادي الاتحاد لمدة موسمين في صيف عام 2018، لكنه عاد من جديد إلى الشباب في الموسم الكروي الماضي.

وتوج "معاذ" خلال مسيرته الرياضية بألقاب؛ كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال 2008 و2009 و2014 والدوري السعودي 3 مرات (2004 و2006 و2012) وكأس الأمير فيصل بن فهد.

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