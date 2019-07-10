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"العويمر" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته لـ"الثامنة"

تلقّى مساعد المهندس عبدالله بن عبدالله العويمر، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بترقيته إلى المرتبة الثامنة بالإدارة العامة لرقابة المباني.

وعبّر الأمير "فيصل" عن تمنياته بالتوفيق لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وحثهم على بذل مزيدٍ من الجهود لخدمة سكان مدينة الرياض.

من جهته أبدى "العويمر" اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه المسؤولون، وخصّ بالذكر المهندس عبدالحكيم آل سيف مدير إدارة رقابة المباني.

وقال: هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

جدير بالذكر أن "العويمر" يعتبر أحد الكفاءات الفنية المميزة في أمانة الرياض.

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"العويمر" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته لـ"الثامنة"
سبق

تلقّى مساعد المهندس عبدالله بن عبدالله العويمر، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بترقيته إلى المرتبة الثامنة بالإدارة العامة لرقابة المباني.

وعبّر الأمير "فيصل" عن تمنياته بالتوفيق لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وحثهم على بذل مزيدٍ من الجهود لخدمة سكان مدينة الرياض.

من جهته أبدى "العويمر" اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه المسؤولون، وخصّ بالذكر المهندس عبدالحكيم آل سيف مدير إدارة رقابة المباني.

وقال: هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

جدير بالذكر أن "العويمر" يعتبر أحد الكفاءات الفنية المميزة في أمانة الرياض.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
04:06 PM

"العويمر" يتلقى التبريكات بمناسبة ترقيته لـ"الثامنة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقّى مساعد المهندس عبدالله بن عبدالله العويمر، التهاني والتبريكات بمناسبة صدور قرار أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف بترقيته إلى المرتبة الثامنة بالإدارة العامة لرقابة المباني.

وعبّر الأمير "فيصل" عن تمنياته بالتوفيق لجميع الموظفين الذين تمت ترقيتهم، وحثهم على بذل مزيدٍ من الجهود لخدمة سكان مدينة الرياض.

من جهته أبدى "العويمر" اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه المسؤولون، وخصّ بالذكر المهندس عبدالحكيم آل سيف مدير إدارة رقابة المباني.

وقال: هذه الترقية وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن.

جدير بالذكر أن "العويمر" يعتبر أحد الكفاءات الفنية المميزة في أمانة الرياض.

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