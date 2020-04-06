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وفاة والدة المدرب العالمي جوارديولا بسبب "كورونا"

تسبب فيروس كورونا في وفاة دولورز سالا كاريو، والدة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم في منطقة مانريسا ببرشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بعد تعرضها للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وكان بيب جوارديولا قد أعلن سابقًا عن تقديمه دعمًا بلغ مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا المتفشي بشكل كبير في أوروبا وخصوصًا دولتي إسبانيا وإيطاليا مخلفًا وفيات بالآلاف حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفاة والدة المدرب العالمي جوارديولا بسبب "كورونا"
سبق

تسبب فيروس كورونا في وفاة دولورز سالا كاريو، والدة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم في منطقة مانريسا ببرشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بعد تعرضها للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وكان بيب جوارديولا قد أعلن سابقًا عن تقديمه دعمًا بلغ مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا المتفشي بشكل كبير في أوروبا وخصوصًا دولتي إسبانيا وإيطاليا مخلفًا وفيات بالآلاف حتى الآن.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
11:43 PM

وفاة والدة المدرب العالمي جوارديولا بسبب "كورونا"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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تسبب فيروس كورونا في وفاة دولورز سالا كاريو، والدة بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم في منطقة مانريسا ببرشلونة عن عمر يناهز 82 عاماً بعد تعرضها للإصابة بالفيروس خلال الأيام الماضية.

وكان بيب جوارديولا قد أعلن سابقًا عن تقديمه دعمًا بلغ مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا المتفشي بشكل كبير في أوروبا وخصوصًا دولتي إسبانيا وإيطاليا مخلفًا وفيات بالآلاف حتى الآن.

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