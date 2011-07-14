جنيف.. "التعاون الإسلامي" تعيد محنة الروهينجا للواجهة

جددت الدعوة إلى سلطات ميانمار لإعادة الحقوق الأساسية لهم

نظمت منظمة التعاون الإسلامي، فعالية جانبية بعنوان "محنة الروهينغيا: قضية ملحة للمجتمع الدولي"، يوم 8 يوليو 2019م، على هامش الدورة الحادية والأربعين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .



وأكدت المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جنيف، السفيرة نسيمة باغلي، في بيانها الافتتاحي، التزام المنظمة منذ أمدٍ بعيد بقضية الروهينغيا، وجددت دعوة المنظمة إلى سلطات ميانمار لاتخاذ خطوات فورية وملموسة لإعادة حقوق الإنسان الأساسية للروهينجا، بما في ذلك الحق في الجنسية.



وشملت المناقشة في هذه الفعالية الجانبية عروضاً قدّمها الممثل الدائم لبنجلاديش، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي، ونائب الممثل الدائم لماليزيا، وممثلون عن اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وشددت الفعالية على ضرورة ضمان سلطات ميانمار مساءلة مرتكبي الجرائم البشعة التي ارتكبت ضد الروهينجا، كما حثت ميانمار على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عودة آمنة وكريمة للروهينغيا إلى وطنهم وتمكنيهم من ذلك .