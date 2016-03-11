النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضمن خطة الوقاية من "كورونا".. أمانة الطائف تفتش 316 مرفقاً لتداول الأغذية

لضمان تطبيق الاشتراطات بمواقع الإعداد وتوعوية العاملين للتحرز من الفيروسات

نفّذت أمانة الطائف حملة توعوية رقابية على محلات بيع الأغذية المختلفة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد، توعوية العاملين للتحرز من الأمراض الفيروسية والوقاية من "كورونا"، وغسيل اليدين وتوفير نظام التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.

ورصدت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة إدارة المسالخ مخالفات صحية متنوعة خلال حملة ميدانية مخصصة لمراقبة الملاحم والمطابخ والمطاعم وأقسام بيع اللحوم بالأسواق والمراكز، وتهدف الحملة التي شملت أكثر من 316 مرفقاً تجارياً إلى التأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وفحص شهادات الذبح والتأكد من ذبحها داخل مسالخ أمانة الطائف.

وأوضحت إدارة المسالخ بأمانة الطائف أن الحملة ركزت على إلزام العاملين في أنشطة بيع اللحوم على وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم أو الدواجن المعروضة والمستخدمة، وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التصحيحية التي تقوم بها الإدارة؛ لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين والمستفيدين من تلك المحلات، كما شملت الحملة الفحص الدقيق للحوم المعروضة ومطابقتها للأختام والتبين من خضوعها للكشف البيطري.

وبيّنت أن الحملات الرقابية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تحسين أداء الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، ورفع كفاءة العمل داخلها وسلامة المعروضات، وتشمل الحملات التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروسات وانتقال العدوى.

أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ضمن خطة الوقاية من "كورونا".. أمانة الطائف تفتش 316 مرفقاً لتداول الأغذية
سبق

نفّذت أمانة الطائف حملة توعوية رقابية على محلات بيع الأغذية المختلفة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد، توعوية العاملين للتحرز من الأمراض الفيروسية والوقاية من "كورونا"، وغسيل اليدين وتوفير نظام التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.

ورصدت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة إدارة المسالخ مخالفات صحية متنوعة خلال حملة ميدانية مخصصة لمراقبة الملاحم والمطابخ والمطاعم وأقسام بيع اللحوم بالأسواق والمراكز، وتهدف الحملة التي شملت أكثر من 316 مرفقاً تجارياً إلى التأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وفحص شهادات الذبح والتأكد من ذبحها داخل مسالخ أمانة الطائف.

وأوضحت إدارة المسالخ بأمانة الطائف أن الحملة ركزت على إلزام العاملين في أنشطة بيع اللحوم على وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم أو الدواجن المعروضة والمستخدمة، وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التصحيحية التي تقوم بها الإدارة؛ لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين والمستفيدين من تلك المحلات، كما شملت الحملة الفحص الدقيق للحوم المعروضة ومطابقتها للأختام والتبين من خضوعها للكشف البيطري.

وبيّنت أن الحملات الرقابية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تحسين أداء الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، ورفع كفاءة العمل داخلها وسلامة المعروضات، وتشمل الحملات التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروسات وانتقال العدوى.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
02:59 PM

ضمن خطة الوقاية من "كورونا".. أمانة الطائف تفتش 316 مرفقاً لتداول الأغذية

لضمان تطبيق الاشتراطات بمواقع الإعداد وتوعوية العاملين للتحرز من الفيروسات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
1,084

نفّذت أمانة الطائف حملة توعوية رقابية على محلات بيع الأغذية المختلفة؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية بمواقع الإعداد، توعوية العاملين للتحرز من الأمراض الفيروسية والوقاية من "كورونا"، وغسيل اليدين وتوفير نظام التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات.

ورصدت أمانة الطائف ممثلةً في الإدارة العامة لصحة البيئة إدارة المسالخ مخالفات صحية متنوعة خلال حملة ميدانية مخصصة لمراقبة الملاحم والمطابخ والمطاعم وأقسام بيع اللحوم بالأسواق والمراكز، وتهدف الحملة التي شملت أكثر من 316 مرفقاً تجارياً إلى التأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وفحص شهادات الذبح والتأكد من ذبحها داخل مسالخ أمانة الطائف.

وأوضحت إدارة المسالخ بأمانة الطائف أن الحملة ركزت على إلزام العاملين في أنشطة بيع اللحوم على وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم أو الدواجن المعروضة والمستخدمة، وتأتي هذه الحملات في إطار البرامج التصحيحية التي تقوم بها الإدارة؛ لتعزيز جانب الوعي الصحي لدى أصحاب المنشآت والعاملين والمستفيدين من تلك المحلات، كما شملت الحملة الفحص الدقيق للحوم المعروضة ومطابقتها للأختام والتبين من خضوعها للكشف البيطري.

وبيّنت أن الحملات الرقابية للإدارات الإشرافية والفروع البلدية تهدف إلى تحسين أداء الأنشطة المتعلقة بالمستهلك، ورفع كفاءة العمل داخلها وسلامة المعروضات، وتشمل الحملات التوعية بضرورة التقيد بالاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروسات وانتقال العدوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,343
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,311
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,357

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة