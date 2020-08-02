مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني
من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية
قالت الأحوال المدنية إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".
منصة أبشر
مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني
ذياب الشمري
سبق
2020-08-02
قالت الأحوال المدنية إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:03 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:17 PM
مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني
من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية
قالت الأحوال المدنية إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.
وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".