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مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني

من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية

قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني
سبق

قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:03 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
10:17 PM

مع "أبشر".. بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق واستلامها عبر عنوانك الوطني

من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة الأحوال المدنية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
636

قالت الأحوال المدنية‏ إن مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": مع "أبشر" بإمكانك طلب إصدار وإيصال عدد من الوثائق، واستلامها عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي، دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت: "من الخدمات: تسجيل المواليد، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوج، وخدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات".

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