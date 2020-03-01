أعلنت #الجمارك_السعودية وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.
"الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا"
قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين
أعلنت #الجمارك_السعودية وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.فيروس كورونا الجديد الجمارك السعودية
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"الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-01
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
02:55 PM
"الجمارك" تعلن وقف تصدير جميع التجهيزات المستخدمة للكشف عن "كورونا"
قالت: بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين
أعلنت #الجمارك_السعودية وقف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.
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