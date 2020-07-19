النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة"

لتغذية الآبار الجوفية والاستفادة من المخزون في ري المزارع

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة"؛ لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه.

وكان الفرع قد أطلق الأسبوع الماضي، كمية تُقَدّر بـ200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يُذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليًا 26 مليون متر مكعب من المياه.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة"
سبق

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة"؛ لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه.

وكان الفرع قد أطلق الأسبوع الماضي، كمية تُقَدّر بـ200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يُذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليًا 26 مليون متر مكعب من المياه.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:40 PM

بيشة.. تصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه سد وادي "تبالة"

لتغذية الآبار الجوفية والاستفادة من المخزون في ري المزارع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
223

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة اليوم، بوابات سد وادي "تبالة"؛ لتصريف ستة ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة؛ وذلك لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه.

وكان الفرع قد أطلق الأسبوع الماضي، كمية تُقَدّر بـ200 ألف متر مكعب من سد "القوباء" لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.

يُذكر أن سد وادي "تبالة" يحتجز حاليًا 26 مليون متر مكعب من المياه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,886
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,338
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,984
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة