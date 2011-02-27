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في حادثة نادرة.. "نهر الصخور" يجري في نيوزلندا كالماء

بعدما ضربه إعصار "جيتا"

افتح عينيك وانظر جيدًا: ليس هذا نهرًا من الماء يجري بسرعة، لكنه نهر من الصخور تندفع محدثة أصوات أمواج متلاطمة، في "تيريبل جالي" بالقرب من إقليم كانتربيري في نيوزيلندا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت تلك الظاهرة الغريبة عقب إعصار جيتا الاستوائي الذي ضرب نيوزيلندا في الأيام الماضية، وتسبب في حركة الصخور في الوادي المنحدر الضيق الذي يعرف باسم "تيريبل جالي" أو "الوادي الرهيب".

وتعرف تلك الظاهرة باسم "نهر الصخور"؛ حيث تتدفق كميات ضخمة من الصخور بالفعل كالماء في مجرى ضيق شديد الانحدار.

وينقل موقع "ستاف" الإخباري عن باحث الجيولوجيا بجامعة شيفيلد، ديف بيتلي، تفسيره لتلك الظاهرة بقوله: "تحدث ظاهرة نهر الصخور عندما تتجمع كمية ضخمة من الأحجار من نفس الحجم في مكان مرتفع، ثم يحركها شيء كالإعصار مثلًا، فتتصرف جسيمات الأحجار بسلوك أقرب إلى السوائل؛ وهو ما يتيح لها هذه الحركة، وذلك التدفق الغريب، ورغم أن كثافة المواد تختلف، لكن نهر الصخور قادر على توليد الحركة والتدفق كما نرى في الماء تمامًا".

ونقل "ستاف" عن "دونا فيلد" التي التقطت الفيديو، قولها: "لقد كان صوتها رائعًا حقًّا، كأن شاحنة ضخمة تفرغ حمولتها المتدفقة من الحصى".

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في حادثة نادرة.. "نهر الصخور" يجري في نيوزلندا كالماء
سبق

افتح عينيك وانظر جيدًا: ليس هذا نهرًا من الماء يجري بسرعة، لكنه نهر من الصخور تندفع محدثة أصوات أمواج متلاطمة، في "تيريبل جالي" بالقرب من إقليم كانتربيري في نيوزيلندا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت تلك الظاهرة الغريبة عقب إعصار جيتا الاستوائي الذي ضرب نيوزيلندا في الأيام الماضية، وتسبب في حركة الصخور في الوادي المنحدر الضيق الذي يعرف باسم "تيريبل جالي" أو "الوادي الرهيب".

وتعرف تلك الظاهرة باسم "نهر الصخور"؛ حيث تتدفق كميات ضخمة من الصخور بالفعل كالماء في مجرى ضيق شديد الانحدار.

وينقل موقع "ستاف" الإخباري عن باحث الجيولوجيا بجامعة شيفيلد، ديف بيتلي، تفسيره لتلك الظاهرة بقوله: "تحدث ظاهرة نهر الصخور عندما تتجمع كمية ضخمة من الأحجار من نفس الحجم في مكان مرتفع، ثم يحركها شيء كالإعصار مثلًا، فتتصرف جسيمات الأحجار بسلوك أقرب إلى السوائل؛ وهو ما يتيح لها هذه الحركة، وذلك التدفق الغريب، ورغم أن كثافة المواد تختلف، لكن نهر الصخور قادر على توليد الحركة والتدفق كما نرى في الماء تمامًا".

ونقل "ستاف" عن "دونا فيلد" التي التقطت الفيديو، قولها: "لقد كان صوتها رائعًا حقًّا، كأن شاحنة ضخمة تفرغ حمولتها المتدفقة من الحصى".

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
08:01 PM

في حادثة نادرة.. "نهر الصخور" يجري في نيوزلندا كالماء

بعدما ضربه إعصار "جيتا"

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,735

افتح عينيك وانظر جيدًا: ليس هذا نهرًا من الماء يجري بسرعة، لكنه نهر من الصخور تندفع محدثة أصوات أمواج متلاطمة، في "تيريبل جالي" بالقرب من إقليم كانتربيري في نيوزيلندا.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت تلك الظاهرة الغريبة عقب إعصار جيتا الاستوائي الذي ضرب نيوزيلندا في الأيام الماضية، وتسبب في حركة الصخور في الوادي المنحدر الضيق الذي يعرف باسم "تيريبل جالي" أو "الوادي الرهيب".

وتعرف تلك الظاهرة باسم "نهر الصخور"؛ حيث تتدفق كميات ضخمة من الصخور بالفعل كالماء في مجرى ضيق شديد الانحدار.

وينقل موقع "ستاف" الإخباري عن باحث الجيولوجيا بجامعة شيفيلد، ديف بيتلي، تفسيره لتلك الظاهرة بقوله: "تحدث ظاهرة نهر الصخور عندما تتجمع كمية ضخمة من الأحجار من نفس الحجم في مكان مرتفع، ثم يحركها شيء كالإعصار مثلًا، فتتصرف جسيمات الأحجار بسلوك أقرب إلى السوائل؛ وهو ما يتيح لها هذه الحركة، وذلك التدفق الغريب، ورغم أن كثافة المواد تختلف، لكن نهر الصخور قادر على توليد الحركة والتدفق كما نرى في الماء تمامًا".

ونقل "ستاف" عن "دونا فيلد" التي التقطت الفيديو، قولها: "لقد كان صوتها رائعًا حقًّا، كأن شاحنة ضخمة تفرغ حمولتها المتدفقة من الحصى".

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