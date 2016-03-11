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"أرامكو" تعبر عن استيائها من الصورة المتداولة لعامل يرتدي عبوة للتعقيم

أكدت أنها أوقفت الفعل على الفور واتخذت إجراءات صارمة تحول دون تكراره

أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وقامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

وتابعت بتغريدة أخرى: قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

أرامكو معقم اليدين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" تعبر عن استيائها من الصورة المتداولة لعامل يرتدي عبوة للتعقيم
سبق

أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وقامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

وتابعت بتغريدة أخرى: قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:31 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
01:07 AM

"أرامكو" تعبر عن استيائها من الصورة المتداولة لعامل يرتدي عبوة للتعقيم

أكدت أنها أوقفت الفعل على الفور واتخذت إجراءات صارمة تحول دون تكراره

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حامد العلي - الظهران
7
7,909

أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وقامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل.

وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.

وتابعت بتغريدة أخرى: قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

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