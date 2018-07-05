وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال ، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح ، إضافة لقروب في الواتساب يظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

وكان مغردون عبر "تويتر" قد فضحوا ممارسات الشاب التي يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلايستيشن.

أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" بأن النائب العام وجه بالقبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن والذي يطلق عليه اسم "طمبق" للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمه تجاهه.

مصادر: النائب العام يوجه بالقبض على "طمبق" عبدالله البرقاوي سبق 2018-07-05 أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" بأن النائب العام وجه بالقبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن والذي يطلق عليه اسم "طمبق" للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمه تجاهه. وكان مغردون عبر "تويتر" قد فضحوا ممارسات الشاب التي يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلايستيشن. وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال ، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح ، إضافة لقروب في الواتساب يظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439 08:04 PM

اخر تعديل 05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439 09:34 PM

مصادر: النائب العام يوجه بالقبض على "طمبق" بعد مقاطع فيديو تظهر تحرشه بالأطفال





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أكدت مصادر خاصة لـ"سبق" بأن النائب العام وجه بالقبض على الشاب المتهم باستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلاي ستيشن والذي يطلق عليه اسم "طمبق" للتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمه تجاهه.

وكان مغردون عبر "تويتر" قد فضحوا ممارسات الشاب التي يقوم من خلالها باستدراج واستغلال الأطفال جنسياً عبر ألعاب البلايستيشن.

وتداول المغردون مقاطع فيديو تكشف ممارسات الشاب وأحاديثه مع الأطفال ، وشكاوى بعضهم من ممارساته وتعرضهم للفضائح ، إضافة لقروب في الواتساب يظهر رقم المتهم ونقاشاته مع أصدقائه بعد تداول المقاطع ومطالبات القبض عليه.