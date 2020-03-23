عن قرار "منع التجول".. قراء "سبق": سمعاً وطاعة سيدي خادم الحرمين

قارئ: البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى.. قارئة: أفراد الأسرة صاروا يهتمون ببعضهم

"سمعاً وطاعة سيدي خادم الحرمين"، هكذا علق قراء "سبق" على قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بمنع التجول من الـ7 مساءً وحتى الـ6 صباحاً لمدة 3 أسابيع للحد من تفشي "كورونا"، والذي يأتي انطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

سمعاً وطاعةً

وتعليقاً على خبر "منع التجول" الذي نشرته "سبق" من إعداد الزميل عبدالله البرقاوي، يؤكد القراء أنهم ملتزمون بالقرار، وسيبقون في منازلهم؛ من أجل صحتهم وصحة الآخرين، يقول القارئ عبدالرحمن أحمد: "سمعاً وطاعةً يا أبانا سلمان، وعلى بركة الله"، ويقول القارئ محمد الشمري: "سمعاً وطاعةً سيدي وقائدنا ووالدنا.. الله يحفظكم وولي عهدكم سيدي محمد بن سلمان، الله يعزكم ويسدد على طريق الخير خطاكم سيدي"، ويقول القارئ فهد الدوسري: "سيدي لك السمع ولك الطاعة"، ويقول القارئ متابع الزعيم: "كلنا مسؤول، البقاء في المنزل سلاحنا الأقوى بإذن الله لمواجهة فيروس "كورونا"، سمعاً وطاعة".

كنت أنتظر هذا القرار

ويؤكد القارئ أبومشاري الغريب أنه كان ينتظر هذا القرار، ويقول: "تحت أمرك طال عمرك، هذا الأمر كنت أنتظره بفارغ الصبر عشان (الناس) يظلون ببيوتهم"، ثم يتوجه إلى المواطن بالنصيحة قائلاً: "هذا الأمر لصالحك ولصالح الجميع، وش الأحسن جلوسك بالبيت أو جلوسك في الحجر الصحي تنتظر الموت".

ويرصد القارئ عبدالله بن عفيف جهود حكومة المملكة في مقاومة فيروس "كورونا"، ويقول: "جزى الله الحكومة خير الجزاء فهي تبذل الغالي والنفيس وتنظر للمصلحة العامة، وأثبتت السعودية أنها هي الأولى والعظمى في الشدائد، وتقدمت على كثير من الدول، أزال الله كل غمة، وأزال البلاء وحفظ ولاة الأمر"، ويؤيده القارئ علي المالكي، وهو يقول: "اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، قرارات تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن، فما هذه القرارات، ابتداءً من تعليق الدراسة وإيقاف الرحلات الجوية وانتهاء بحظر التجوال ليلاً إلا أكبر دليل على أن الإنسان وحياته وصحته محور اهتمام والمكسب الحقيقي لدولتنا المباركة أكبر من أي مكاسب أخرى".

لا نستهتر مثل إيطاليا

ويشير القارئ عدنان الحربي إلى الفوائد الصحية للقرار، وأخذ العظة مما حدث في الدول الأخرى، ويقول: "دولة حكيمة جاء الوقت المناسب للحظر، الأسابيع القادمة هي الأصعب، والبلد لم تضيق علينا الخناق، عملت بالتدريج حسب الحالة. لازم نتعاون بالبقاء في المنزل، وإذا خرجت خذ جميع الاحتياطات من كمام ومعقم. وخذ حاجاتك حق أسبوع أو أسبوعين مو كل يوم تجيب مقاضي. الموضوع خطير لا نستهتر به مثل إيطاليا، وشوفو إيش صار هناك. الله يحمي الجميع".

فوائد أسرية من البقاء بالمنزل

كما ترصد القارئة "شجون" فوائد عائلية وأسرية من البقاء بالمنزل، وتقول: "والله العظيم إن فيه من أقاربنا تغيرت أحوالهم بسبب الحجر الصحي صاروا يهتمون ببعض، ويراعون نفسيات بعض، ويتعاونون على كل شيء عكس أول مشاكل وتنافر"، وتصف وضع الزوج وزوجته قائلة: "الآن التم شملهم وأصبحوا قلباً واحداً إذا شكا عضو تداعى له سائر الجسد، أصبح (الزوج) يقشر البصل، وهي تطبخ، ويغسل المواعين وهي تنشف، وتغسل الملابس وهو يكوي، وأصبح بينهما ألفة ومحبة والحمد لله على كل حال (التفاؤل نصف الحلول)".