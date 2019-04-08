رئيس المجلس البلدي بـ"تربة" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة محمد بن سعد بن محيي البقمي.
وسيصلى عليه بعد صلاة العصر بمسجد الدوار بمحافظة تربة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة محمد بن سعد بن محيي البقمي.
وسيصلى عليه بعد صلاة العصر بمسجد الدوار بمحافظة تربة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة محمد بن سعد بن محيي البقمي.
وسيصلى عليه بعد صلاة العصر بمسجد الدوار بمحافظة تربة.
انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة تربة محمد بن سعد بن محيي البقمي.
وسيصلى عليه بعد صلاة العصر بمسجد الدوار بمحافظة تربة.