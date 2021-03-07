النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

90 دقيقة فقط بين لندن ونيويورك والطائرة بلا نوافذ.. شاهد التفاصيل

أسرع من الصوت و18 راكباً فقط

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تصميم طائرة فائقة السرعة تستطيع أن تقطع المسافة بين نيويورك ولندن في 90 دقيقة فقط. بدلاً من 6 ساعات وأطلق على هذه الطائرة "سبايك إس 512" وتزيد سرعتها عن سرعة الصوت وتحقق بذلك تجربة فريدة في السفر.

ويمتاز تصميم هذه الطائرة بطابعه الفسيح كما أن المركبة تضم شاشة تلفاز مسطحة عملاقة إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام.

لكن هذه الطائرة ستضم 18 مقعداً فقط ومن دون نوافذ ولكن هذا الأمر لا يخلو من فائدة لأن نوافذ الطائرة هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من الضجيج الذي يزعج الركاب في الطائرة.

وبفضل هذا التصميم سينعم المسافرون برحلة جوية أكثر هدوءاً على الطائرة لأنها لن تصدر سوى ما يقارب 60 "ديسيبل"، أي أقل مما يصدر عن محادثة بين شخصين ومن مزايا هذه الطائرة أن مقاعدها قادرة على التحول إلى أسرة بحسب حاجة الركاب، كما أنها مزودة بشاشات كبيرة.

وأوضح مؤسس ومدير شركة "سبايك آيرو سبايس" فيك كاشوريا أن قيمة التذاكر قد يصبح مناسباً في المستقبل، أو أنه قد يقترب من سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال.

مؤكداً أنه في المرحلة الأولى ستقتصر رحلة "لندن نيويورك" في غضون ثلاث ساعات ونصف، وفي المرحلة الثانية ستكون المدة ساعة ونصف الساعة، وفقاً لصحيفة مترو البريطانية.

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

اعلان
90 دقيقة فقط بين لندن ونيويورك والطائرة بلا نوافذ.. شاهد التفاصيل
سبق

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تصميم طائرة فائقة السرعة تستطيع أن تقطع المسافة بين نيويورك ولندن في 90 دقيقة فقط. بدلاً من 6 ساعات وأطلق على هذه الطائرة "سبايك إس 512" وتزيد سرعتها عن سرعة الصوت وتحقق بذلك تجربة فريدة في السفر.

ويمتاز تصميم هذه الطائرة بطابعه الفسيح كما أن المركبة تضم شاشة تلفاز مسطحة عملاقة إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام.

لكن هذه الطائرة ستضم 18 مقعداً فقط ومن دون نوافذ ولكن هذا الأمر لا يخلو من فائدة لأن نوافذ الطائرة هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من الضجيج الذي يزعج الركاب في الطائرة.

وبفضل هذا التصميم سينعم المسافرون برحلة جوية أكثر هدوءاً على الطائرة لأنها لن تصدر سوى ما يقارب 60 "ديسيبل"، أي أقل مما يصدر عن محادثة بين شخصين ومن مزايا هذه الطائرة أن مقاعدها قادرة على التحول إلى أسرة بحسب حاجة الركاب، كما أنها مزودة بشاشات كبيرة.

وأوضح مؤسس ومدير شركة "سبايك آيرو سبايس" فيك كاشوريا أن قيمة التذاكر قد يصبح مناسباً في المستقبل، أو أنه قد يقترب من سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال.

مؤكداً أنه في المرحلة الأولى ستقتصر رحلة "لندن نيويورك" في غضون ثلاث ساعات ونصف، وفي المرحلة الثانية ستكون المدة ساعة ونصف الساعة، وفقاً لصحيفة مترو البريطانية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:36 PM

90 دقيقة فقط بين لندن ونيويورك والطائرة بلا نوافذ.. شاهد التفاصيل

أسرع من الصوت و18 راكباً فقط

A A A
خالد خليل - الرياض
2
6,564

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن تصميم طائرة فائقة السرعة تستطيع أن تقطع المسافة بين نيويورك ولندن في 90 دقيقة فقط. بدلاً من 6 ساعات وأطلق على هذه الطائرة "سبايك إس 512" وتزيد سرعتها عن سرعة الصوت وتحقق بذلك تجربة فريدة في السفر.

ويمتاز تصميم هذه الطائرة بطابعه الفسيح كما أن المركبة تضم شاشة تلفاز مسطحة عملاقة إضافة إلى قسم مخصص لتناول الطعام.

لكن هذه الطائرة ستضم 18 مقعداً فقط ومن دون نوافذ ولكن هذا الأمر لا يخلو من فائدة لأن نوافذ الطائرة هي المسؤولة عن النسبة الأكبر من الضجيج الذي يزعج الركاب في الطائرة.

وبفضل هذا التصميم سينعم المسافرون برحلة جوية أكثر هدوءاً على الطائرة لأنها لن تصدر سوى ما يقارب 60 "ديسيبل"، أي أقل مما يصدر عن محادثة بين شخصين ومن مزايا هذه الطائرة أن مقاعدها قادرة على التحول إلى أسرة بحسب حاجة الركاب، كما أنها مزودة بشاشات كبيرة.

وأوضح مؤسس ومدير شركة "سبايك آيرو سبايس" فيك كاشوريا أن قيمة التذاكر قد يصبح مناسباً في المستقبل، أو أنه قد يقترب من سعر التذكرة على درجة رجال الأعمال.

مؤكداً أنه في المرحلة الأولى ستقتصر رحلة "لندن نيويورك" في غضون ثلاث ساعات ونصف، وفي المرحلة الثانية ستكون المدة ساعة ونصف الساعة، وفقاً لصحيفة مترو البريطانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,014
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,132

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة