"الخمسان" يحتفل بزواجه في حائل

احتفل الشاب المهندس محمد الخمسان، مُصوِّر إمارة منطقة حائل، بزفافه، ليلة أمس في إحدى الاستراحات بحائل، وسط حضور الأهل والأقارب وإجراءات احترازية ووقائية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس وعروسه، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب المهندس محمد الخمسان، مُصوِّر إمارة منطقة حائل، بزفافه، ليلة أمس في إحدى الاستراحات بحائل، وسط حضور الأهل والأقارب وإجراءات احترازية ووقائية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس وعروسه، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب المهندس محمد الخمسان، مُصوِّر إمارة منطقة حائل، بزفافه، ليلة أمس في إحدى الاستراحات بحائل، وسط حضور الأهل والأقارب وإجراءات احترازية ووقائية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس وعروسه، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشاب المهندس محمد الخمسان، مُصوِّر إمارة منطقة حائل، بزفافه، ليلة أمس في إحدى الاستراحات بحائل، وسط حضور الأهل والأقارب وإجراءات احترازية ووقائية من فيروس "كورونا".
"سبق" تبارك للعريس وعروسه، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.