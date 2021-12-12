أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل؛ قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني؛ للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
بقرار وزير الصحة.. تمديد تكليف سعيد القحطاني مديراً لصحة الطائف
أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل؛ قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني؛ للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
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بقرار وزير الصحة.. تمديد تكليف سعيد القحطاني مديراً لصحة الطائفصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-12
12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
01:00 PM
بقرار وزير الصحة.. تمديد تكليف سعيد القحطاني مديراً لصحة الطائف
أصدر وزير الصحة فهد الجلاجل؛ قراراً بتمديد تكليف سعيد جابر القحطاني؛ للقيام بأعمال ومهام وظيفة مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف لمدة عام.
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