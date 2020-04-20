"بن حسن" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الشيخ عبدالله بن حسن آل منشط، أحد أعيان قرية الجنفور بمنطقة عسير، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، والدفن بمقبرة المحالة في أبها.



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