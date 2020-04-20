"بن حسن" إلى رحمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-20
انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الشيخ عبدالله بن حسن آل منشط، أحد أعيان قرية الجنفور بمنطقة عسير، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، والدفن بمقبرة المحالة في أبها.
وللتعزية جوال
إبنه خالد ( 0503738910 )
إبنه محمد ( 0555756223 )
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
08:54 PM
"بن حسن" إلى رحمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس الشيخ عبدالله بن حسن آل منشط، أحد أعيان قرية الجنفور بمنطقة عسير، بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد، والدفن بمقبرة المحالة في أبها.
وللتعزية جوال
إبنه خالد ( 0503738910 )
إبنه محمد ( 0555756223 )