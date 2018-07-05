"التشيك " تجهز الأخضر الأولمبي لدورة الألعاب الآسيوية

الشهري يستدعي 28 لاعبًا للمعسكر

اختار المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم دولة التشيك، لإقامة معسكره الإعدادي خلال الفترة من 9 حتى 28 من شهر يوليو الجاري، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا، المزمع انطلاقها منتصف شهر أغسطس المقبل.



واستدعى المدير الفني للأخضر الأولمبي سعد الشهري (28) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي:

محمد الربيعي، ومحمد البصاص، وعبدالله حسون، وعبدالباسط هندي، وفيصل دارسي، وعلي الأسمري، ويوسف الحربي، وعبدالرحمن غريب، وأيمن الخليف، وعبدالله مجرشي، ومنصور المولد (من النادي الأهلي)، ونواف أبو عامر، وسعد السلولي، ومحمد الزبيدي (من نادي الاتفاق)، وصالح الوحيمد، ومتعب الحماد، وعبدالرحمن الدوسري (من نادي النصر)، وأنس زباني، وفهد الرشيدي، ونايف كريري (من نادي الهلال)، وأمين بخاري، وعون السلولي (من نادي الاتحاد)، وحسن أبو شرارة، وهارون كمارا (من نادي القادسية)، وناصر العمران (من نادي الشباب)، وعبدالله اليوسف (من نادي الفتح)، وعبدالإله العمري (من نادي الوحدة)، وعبدالقدوس عطية.



من جانب آخر وضعت القرعة المنتخب الأولمبي في المجموعة (F) إلى جوار منتخبات كوريا الشمالية، وإيران، وميانمار.

وستُقام منافسات كرة القدم خلال الفترة من 14 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.