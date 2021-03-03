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كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

أكدت مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار

أدانت كوريا الجنوبية، بشدة، سلسلة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم "إن كوريا الجنوبية تدين بشدة سلسلة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجوم على مدينة الرياض".

وأكد البيان أن الحكومة ستقدم باطراد الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

كوريا الجنوبية ميليشيا الحوثي

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كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة
سبق

أدانت كوريا الجنوبية، بشدة، سلسلة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم "إن كوريا الجنوبية تدين بشدة سلسلة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجوم على مدينة الرياض".

وأكد البيان أن الحكومة ستقدم باطراد الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
12:03 PM

كوريا الجنوبية تدين بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة

أكدت مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت كوريا الجنوبية، بشدة، سلسلة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية.

وقالت الحكومة الكورية الجنوبية في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم "إن كوريا الجنوبية تدين بشدة سلسلة الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية بما فيها الهجوم على مدينة الرياض".

وأكد البيان أن الحكومة ستقدم باطراد الدعم للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وتواصل دعم جهود الأمم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.

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