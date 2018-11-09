أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الخرمة

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.
ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.
أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.
ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.
أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.
ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.
أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.
ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.