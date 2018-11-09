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أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الخرمة

"العمليات الأمنية" تدعو إلى توخي الحذر

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.

ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الخرمة
سبق

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.

ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
03:06 PM

أمطار غزيرة على أجزاء من طريق الخرمة

"العمليات الأمنية" تدعو إلى توخي الحذر

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,668

أفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية "911" بوزارة الداخلية على "تويتر"، بهطول أمطار غزيرة حالياً على أجزاء من طريق الخرمة.

ودعا المركز مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر.

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