النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مطير" يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

للوقوف على استعدادات الصحة في موسم حج 1442هـ

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ؛ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدداً من قيادي الصحة.

وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، مبيناً أن هذه الجولة تأتي، ضمن عدة جولات تفقدية ستقوم بها صحة مكة المكرمة لاحقاً.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة اشتملت على زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل، وعدد من المراكز الصحية) بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.


مبيناً أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مطير" يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
سبق

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ؛ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدداً من قيادي الصحة.

وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، مبيناً أن هذه الجولة تأتي، ضمن عدة جولات تفقدية ستقوم بها صحة مكة المكرمة لاحقاً.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة اشتملت على زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل، وعدد من المراكز الصحية) بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.


مبيناً أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.


05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
10:24 PM

"مطير" يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

للوقوف على استعدادات الصحة في موسم حج 1442هـ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
349

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ؛ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدداً من قيادي الصحة.

وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، مبيناً أن هذه الجولة تأتي، ضمن عدة جولات تفقدية ستقوم بها صحة مكة المكرمة لاحقاً.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة اشتملت على زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل، وعدد من المراكز الصحية) بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.


مبيناً أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.


اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,291
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,956
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,665

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة