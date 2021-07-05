"مطير" يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

للوقوف على استعدادات الصحة في موسم حج 1442هـ

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ؛ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدداً من قيادي الصحة.

وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير بأن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، مبيناً أن هذه الجولة تأتي، ضمن عدة جولات تفقدية ستقوم بها صحة مكة المكرمة لاحقاً.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة اشتملت على زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل، وعدد من المراكز الصحية) بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.



مبيناً أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.



