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"أمين غرفة نجران": في ذكرى بيعة ولي العهد نشهد إنجازات تواكب الرؤية الطموحة

رفع الأمين العام لغرفة نجران محمد بن حسين قحيفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.

وقال قحيفة: بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نجدد البيعة والولاء على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله-.

وأضاف: تأتي هذه الذكرى السعيدة والمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة التي ستتحقق بإذن الله وفق إستراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الطموحة لمستقبل مشرق.

ولفت قحيفة إلى أننا في غرفة نجران نهنئ صاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولاؤه الصادق لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بهذا الوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بما تحقق من إنجازات تاريخية في شتى المجالات ومنها الاقتصادية وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 والتي أسهمت في تجاوز الأزمات العالمية.

وسأل "قحيفة" الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ المملكة من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

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"أمين غرفة نجران": في ذكرى بيعة ولي العهد نشهد إنجازات تواكب الرؤية الطموحة
سبق

رفع الأمين العام لغرفة نجران محمد بن حسين قحيفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.

وقال قحيفة: بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نجدد البيعة والولاء على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله-.

وأضاف: تأتي هذه الذكرى السعيدة والمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة التي ستتحقق بإذن الله وفق إستراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الطموحة لمستقبل مشرق.

ولفت قحيفة إلى أننا في غرفة نجران نهنئ صاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولاؤه الصادق لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بهذا الوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بما تحقق من إنجازات تاريخية في شتى المجالات ومنها الاقتصادية وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 والتي أسهمت في تجاوز الأزمات العالمية.

وسأل "قحيفة" الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ المملكة من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
10:54 AM

"أمين غرفة نجران": في ذكرى بيعة ولي العهد نشهد إنجازات تواكب الرؤية الطموحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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رفع الأمين العام لغرفة نجران محمد بن حسين قحيفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة لولي العهد.

وقال قحيفة: بمناسبة الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد نجدد البيعة والولاء على السمع والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان -أيدهما الله-.

وأضاف: تأتي هذه الذكرى السعيدة والمملكة تسير بخطى واثقة في إنجازات متلاحقة وغير مسبوقة ترسم الملامح المستقبلية المشرقة التي ستتحقق بإذن الله وفق إستراتيجيات متوازنة رسمت خطوطها رؤية 2030 الطموحة لمستقبل مشرق.

ولفت قحيفة إلى أننا في غرفة نجران نهنئ صاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب وولاؤه الصادق لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بهذا الوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بما تحقق من إنجازات تاريخية في شتى المجالات ومنها الاقتصادية وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 والتي أسهمت في تجاوز الأزمات العالمية.

وسأل "قحيفة" الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ المملكة من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

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