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32 شوطًا تُشعل انطلاقة سباق النعيرية للهجن.. غدًا‎

يستمر لـ6 أيام.. ويتوقع أن يشهد نجاحًا كبيرًا

تتجه أنظار محبي وعشاق الهجن غداً الخميس صوب ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية؛ لمتابعة انطلاقة سباق النعيرية للهجن الذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة غدًا الخميس بـ32 شوطاً لسن الحقايق، على مسافة 3 كلم وفترتين: صباحية تحتوي على 22 شوطاً "عام"، وعشرة أشواط في الفترة المسائية؛ أربعة منها أشواط رموز وستة أشواط مفتوحة، كما أطلق الاتحاد السعودي للهجن مسابقة النعيرية للمعلقين وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن، وتبلغ جوائز المسابقة 60 ألف ريال، يحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف ريال والثاني على 20 ألف ريال والثالث على 10 آلاف ريال.

وكان الاتحاد السعودية للهجن أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم 20 أكتوبر الحالي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، وتستمر حتى 26 أكتوبر الحالي؛ حيث سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

وتم الأحد الماضي الانتهاء من تركيب الشرائح للهجن المشاركة في ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية، فيما تتواجد اللجنة الفنية خلال الفترة من 10 إلى 27 أكتوبر الحالي على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن نوه على جميع المُلاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن ضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق؛ حتى لا يتم استبعادها.

وشدد الاتحاد السعودي للهجن على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الاتحاد في هذا الشأن.

وشهدت السباقات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن خلال العام الحالي، تطوراً كبيراً، كما أنها ساهمت في خلق نوع من التنافس بين المدن على جمالية التنظيم.

ويتوقع أن يشهد سباق الهجن بالنعيرية نجاحاً كبيراً عطفاً على عدد المشاركين والأشواط المجدولة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يجده من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي للهجن والمسؤولين بمحافظة النعيرية.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك، وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

وكان محافظ النعيرية إبراهيم الخريف قد وقف على آخر الاستعدادات من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ميدان الملك فهد للهجن؛ حيث اجتمع بمدراء الأجهزة الأمنية والخدمية بمشاركة ممثل الاتحاد السعودي للهجن مدير لجنة المسابقات والميادين المهندس محمود البلوي، كما قام الخريف بجولة تفقدية على الميدان للوقوف على كافة التفاصيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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32 شوطًا تُشعل انطلاقة سباق النعيرية للهجن.. غدًا‎
سبق

تتجه أنظار محبي وعشاق الهجن غداً الخميس صوب ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية؛ لمتابعة انطلاقة سباق النعيرية للهجن الذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة غدًا الخميس بـ32 شوطاً لسن الحقايق، على مسافة 3 كلم وفترتين: صباحية تحتوي على 22 شوطاً "عام"، وعشرة أشواط في الفترة المسائية؛ أربعة منها أشواط رموز وستة أشواط مفتوحة، كما أطلق الاتحاد السعودي للهجن مسابقة النعيرية للمعلقين وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن، وتبلغ جوائز المسابقة 60 ألف ريال، يحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف ريال والثاني على 20 ألف ريال والثالث على 10 آلاف ريال.

وكان الاتحاد السعودية للهجن أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم 20 أكتوبر الحالي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، وتستمر حتى 26 أكتوبر الحالي؛ حيث سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

وتم الأحد الماضي الانتهاء من تركيب الشرائح للهجن المشاركة في ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية، فيما تتواجد اللجنة الفنية خلال الفترة من 10 إلى 27 أكتوبر الحالي على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن نوه على جميع المُلاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن ضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق؛ حتى لا يتم استبعادها.

وشدد الاتحاد السعودي للهجن على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الاتحاد في هذا الشأن.

وشهدت السباقات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن خلال العام الحالي، تطوراً كبيراً، كما أنها ساهمت في خلق نوع من التنافس بين المدن على جمالية التنظيم.

ويتوقع أن يشهد سباق الهجن بالنعيرية نجاحاً كبيراً عطفاً على عدد المشاركين والأشواط المجدولة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يجده من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي للهجن والمسؤولين بمحافظة النعيرية.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك، وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

وكان محافظ النعيرية إبراهيم الخريف قد وقف على آخر الاستعدادات من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ميدان الملك فهد للهجن؛ حيث اجتمع بمدراء الأجهزة الأمنية والخدمية بمشاركة ممثل الاتحاد السعودي للهجن مدير لجنة المسابقات والميادين المهندس محمود البلوي، كما قام الخريف بجولة تفقدية على الميدان للوقوف على كافة التفاصيل.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
04:26 PM

32 شوطًا تُشعل انطلاقة سباق النعيرية للهجن.. غدًا‎

يستمر لـ6 أيام.. ويتوقع أن يشهد نجاحًا كبيرًا

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نافل السبيعي - النعيرية
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تتجه أنظار محبي وعشاق الهجن غداً الخميس صوب ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية؛ لمتابعة انطلاقة سباق النعيرية للهجن الذي يستمر لمدة 6 أيام بعدد 114 شوطًا، منها 20 شوطًا للرموز، و26 شوطًا مفتوحًا، و66 شوطًا عامًّا، وشوطان للماراثون.

وستكون الانطلاقة غدًا الخميس بـ32 شوطاً لسن الحقايق، على مسافة 3 كلم وفترتين: صباحية تحتوي على 22 شوطاً "عام"، وعشرة أشواط في الفترة المسائية؛ أربعة منها أشواط رموز وستة أشواط مفتوحة، كما أطلق الاتحاد السعودي للهجن مسابقة النعيرية للمعلقين وذلك لتشجيع ودعم الموهوبين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن، وتبلغ جوائز المسابقة 60 ألف ريال، يحصل صاحب المركز الأول على 30 ألف ريال والثاني على 20 ألف ريال والثالث على 10 آلاف ريال.

وكان الاتحاد السعودية للهجن أكمل استعداداته لانطلاقة هذا السباق؛ حيث بدأت يوم 20 أكتوبر الحالي عملية عرض المطايا على لجنة التشبيه والتسنين، وتستمر حتى 26 أكتوبر الحالي؛ حيث سيتم استبعاد المطايا التي لم تخضع للإجراء من قبل اللجنة المختصة.

وتم الأحد الماضي الانتهاء من تركيب الشرائح للهجن المشاركة في ميدان الملك فهد للهجن بالنعيرية، فيما تتواجد اللجنة الفنية خلال الفترة من 10 إلى 27 أكتوبر الحالي على فترتين صباحية ومسائية.

وكان الاتحاد السعودي للهجن نوه على جميع المُلاك الراغبين بالمشاركة في سباق النعيرية للهجن ضرورة تركيب شريحة إلكترونية تابعة للاتحاد السعودي للهجن في المطايا المشاركة بالسباق؛ حتى لا يتم استبعادها.

وشدد الاتحاد السعودي للهجن على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالتعليمات الصادرة من قبل الاتحاد في هذا الشأن.

وشهدت السباقات التي نظمها الاتحاد السعودي للهجن خلال العام الحالي، تطوراً كبيراً، كما أنها ساهمت في خلق نوع من التنافس بين المدن على جمالية التنظيم.

ويتوقع أن يشهد سباق الهجن بالنعيرية نجاحاً كبيراً عطفاً على عدد المشاركين والأشواط المجدولة، إلى جانب الاهتمام الكبير الذي يجده من قبل مسؤولي الاتحاد السعودي للهجن والمسؤولين بمحافظة النعيرية.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك، وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

وكان محافظ النعيرية إبراهيم الخريف قد وقف على آخر الاستعدادات من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ميدان الملك فهد للهجن؛ حيث اجتمع بمدراء الأجهزة الأمنية والخدمية بمشاركة ممثل الاتحاد السعودي للهجن مدير لجنة المسابقات والميادين المهندس محمود البلوي، كما قام الخريف بجولة تفقدية على الميدان للوقوف على كافة التفاصيل.

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