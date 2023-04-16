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بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف مخيم اللاجئين

قيادة العمليات وصفته بانتهاك صارخ وتصرف استفزازي لا يراعي حسن الجوار

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بشأن استهداف طائرات تركية مخيمًا للاجئين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وكانت قد استنكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، لاستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور.

واعتبرت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الخميس - اختراق الطائرات التركية "انتهاكاً صارخاً" وتصرفاً استفزازياً، مؤكدةً على وجوب عدم تكرار ذلك.

وأكدت أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخًا للسيادة العراقية.

وزارة الخارجية العراقية السفير التركي استهداف طائرات تركية

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بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف مخيم اللاجئين
سبق

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بشأن استهداف طائرات تركية مخيمًا للاجئين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وكانت قد استنكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، لاستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور.

واعتبرت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الخميس - اختراق الطائرات التركية "انتهاكاً صارخاً" وتصرفاً استفزازياً، مؤكدةً على وجوب عدم تكرار ذلك.

وأكدت أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخًا للسيادة العراقية.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
03:06 PM

بغداد تستدعي سفير أنقرة وتسلمه مذكرة احتجاج على استهداف مخيم اللاجئين

قيادة العمليات وصفته بانتهاك صارخ وتصرف استفزازي لا يراعي حسن الجوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج بشأن استهداف طائرات تركية مخيمًا للاجئين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وكانت قد استنكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية اختراق طائرات تركية للأجواء العراقية، لاستهداف مخيم للاجئين قرب مخمور.

واعتبرت القيادة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الخميس - اختراق الطائرات التركية "انتهاكاً صارخاً" وتصرفاً استفزازياً، مؤكدةً على وجوب عدم تكرار ذلك.

وأكدت أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخًا للسيادة العراقية.

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