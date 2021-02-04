النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو ردينة" يشيد بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني

نوه بتمسكها بالمبادرة العربية والتزامها بالسلام خيارًا لتحقيق مبدأ حل الدولتين

أشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم أن مواقف السعودية الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًّا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف السعودية الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبو ردينة" يشيد بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني
سبق

أشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم أن مواقف السعودية الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًّا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف السعودية الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
01:26 AM

"أبو ردينة" يشيد بمواقف السعودية الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني

نوه بتمسكها بالمبادرة العربية والتزامها بالسلام خيارًا لتحقيق مبدأ حل الدولتين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - رام الله
0
314

أشادت الرئاسة الفلسطينية بمواقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم أن مواقف السعودية الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيدًا على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خيارًا استراتيجيًّا لتحقيق مبدأ حل الدولتين.

كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف السعودية الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,296
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,358
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,186

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة